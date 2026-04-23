ବଜାଜ ଅଟୋର ବଡ଼ ଧମାକା: ନୂଆ 350cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Pulsar NS400Z, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷତା
Published : April 23, 2026 at 8:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଜାଜ ଅଟୋ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ Pulsar NS400Z କୁ ଏକ ନୂତନ 350cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ପଲସର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଇକ୍ରେ 373cc ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହାକୁ 349.13cc ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍-କୁଲଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ପାୱାର୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ଏହି ନୂଆ 350cc ଇଞ୍ଜିନ୍ 40.6 PS ପାୱାର୍ ଏବଂ 33.2 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ପୁରୁଣା ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ପାୱାରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାଇକ୍ର ଗତି ଏବଂ ରାଇଡିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Pulsar NS400Zର ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Pulsar NS400Z କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗରେ । ଏଥିରେ ରହିଛି:
- 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍:
ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 'ରୋଡ୍' ମୋଡ୍ ସାଧାରଣ ସହର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ରେନ୍' ମୋଡ୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପିଛିଳ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି 'ସ୍ପୋର୍ଟ' ମୋଡ୍ରେ ବାଇକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର୍ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଏବଂ 'ଅଫ୍-ରୋଡ୍' ମୋଡ୍ ଖରାପ ବା କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ରାଇଡ୍-ବାଇ-ୱାୟର:
ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ । ସାଧାରଣ ବାଇକ୍ରେ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ପାଇଁ ତାର ବା କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସିଲେଟର ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହା ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଖକୁ ସିଗନାଲ୍ ପଠାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଝଟ୍କା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲେ ।
- ସୁଇଚେବଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ :
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଲି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ପଛ ଚକ ଖସିଯିବାର (skidding) ଭୟ ଥାଏ । ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚକର ଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଚକକୁ ଖସିବାରୁ ରୋକିଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚାଳକ ଏହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
- ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ କନସୋଲ୍ :
ଏହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ 'ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ' ନେଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କରିଥାଏ ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
ବାଇକ୍ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଏଲଇଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ମସ୍କୁଲାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ର ରୂପ ଦେଉଛି । ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ-ସୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,93,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ନୂତନ Pulsar NS400Z ଏବେ ବଜାରରେ Triumph Speed 400 ଏବଂ Dominar 400 ଭଳି ବାଇକ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବାଇକ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନୂଆ ପଲସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।