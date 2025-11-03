ESTIC 2025 ଉଦଘାଟିତ; ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର RDI ପାଣ୍ଠି ଲଞ୍ଚ କଲେ ମୋଦି
ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 3, 2025 at 11:51 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦୀୟମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ ସମ୍ମିଳନୀ 2025 (ESTIC 2025)ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆରଡିଆଇ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣ୍ଠି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନବସୃଜନକାରୀ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3000ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗ୍ରାହକ ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇପାରିଛି । ଆଜି ଭାରତରେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ।"
ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶର ବ୍ୟୟ ଦ୍ବିଗୁଣା ହୋଇଛି । ଭାରତକୁ ଏକ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦିଶୁଛି ବୋଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଭାରତ ନୈତିକ ଏବଂ ମାନବ-କେନ୍ଦ୍ରିକ AI ପାଇଁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ କରୁଛି ।
"ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନବସୃଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ 11 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା
ESTIC 2025ରେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଲୋଚନା, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନା, ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହା ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମ୍ମିଳନୀରେ 11 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ
- କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା
- ଜୈବ ନିର୍ମାଣ
- ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି
- ଡିଜିଟାଲ ଯୋଗାଯୋଗ
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ
- ଉଦୀୟମାନ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
- ଶକ୍ତି
- ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
- କ୍ବାଣ୍ଟମ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
- ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ଲଞ୍ଚ କଲେ ମୋଦି
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିକାଶ ଓ ନବସୃଜନ (RDI) ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁଧରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ, ଇକ୍ବିଟି ନିବେଶ ଏବଂ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ସ୍ବଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବିଶ୍ବ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଇତିହାସକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଯେ ସ୍ବାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡି଼ଲା । କାରଣ ଏହି ଦେଶରେ କେବେବି ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ଥିଲା । ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଏକ ସକ୍ଷମ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ଥିଲା । ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେବାର ଚିତ୍ର ମନେ ପକାନ୍ତୁ... ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।