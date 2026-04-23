କମ୍ ଦାମରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ! ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ POCO C81 ସିରିଜର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍

ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ Unisoc T7250 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ନୂତନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ସହିତ HyperOS 3.0ର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ 13MPର ସିଙ୍ଗଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ POCO C81 ସିରିଜର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ (Image Credit: Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 2:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ପୋକୋ(POCO) ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ମୋବାଇଲ Poco C81 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ । ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନର ନାମ Poco C81 ଓ Poco C81 X, ଯାହାର ଫିଚର୍ସ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି । ଦୁଇଟିଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ସମାନ ଅକ୍ଟାକୋର Unisoc ପ୍ରୋସେସର ରହିଥିବା ବେଳେ 6300 mAh ଓ 5200 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ବଜେଟ୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଡେଲି ଥିବା ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Poco C81 ସିରିଜ୍‌ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଏହି ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 6300mAh ଓ 5200mAhର ଦୁଇଟି ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଫୋନରେ 6.9-ଇଞ୍ଚର HD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହାର ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ 650 ନିଟସ୍‌ ଅଟେ , ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ କରିବ । ଦୁଇଟି ଫୋନ TUV ରାଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋ ବ୍ୟ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲିକର-ଫ୍ରି ଏବଂ ସର୍କାଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଛଡା ଏହି ଫୋନରେ LPDDR4x ରାମ୍ ଏବଂ 64 ଜିବିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଯାଇପାରିବ ।

ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ Unisoc T7250 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ନୂତନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ସହିତ HyperOS 3.0 ର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ 13MPର ସିଙ୍ଗଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଓ ସେଲ୍‌ଫି ପାଇଁ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଉପଲବ୍ଧ ।

କନକ୍ଟେଭିଟି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମଡେଲରେ 4G ଏଲଟିଇ, ଡୁଆଲବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ୟ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.2 ଭର୍ସନ, ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍‌-ସି ପୋର୍ଟ, ଜିପିଏସ୍‌, Galileo, GLONASS ଏବଂ QZSS ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେଲ୍:
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରଖିଛି । POCO C81x (3GB+64GB)ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 9,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ POCO C81 (4GB+64GB) ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 10,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 27 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ 12 ଟାରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫୋନର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସନସେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

