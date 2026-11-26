କଷ୍ଟମର କେୟାରରେ AIକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ବିରକ୍ତ, ତଥାପି କାହିଁକି ଫେରୁନି ପୁରୁଣା BPO ଚାକିରି? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଣ
ଗ୍ରାହକମାନେ AI କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାଟବଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ BPO ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି ।
Published : November 26, 2026 at 6:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ କଲ୍ କଲେ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ମଣିଷ ସହ କଥା ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳୁନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଗେଟକିପର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI)କୁ ମନାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ମୌଳିକ ସେବା ସୂଚନା ବାହାର କରିବାରେ ମେସିନ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି । ସେହି ସମୟରେ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିବା ଡାଏଲଗ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କଲ୍ ନଉଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ 25 ମିନିଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । HubSpot ଏବଂ SurveyMonkeyର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 82 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକ ମାନବୀୟ ସପୋର୍ଟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବ୍ୟବହାରକୁ ନାପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ଘୃଣା କରନ୍ତି ।
SurveyMonkeyର ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୋ ପାଜେଟଙ୍କ ମତରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର AI ଟୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟକ ଭାବେ ନଦେଖି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଣେ ମାନବ ପ୍ରତିନିଧି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିଯାଇଥାଏ । ତଥାପି AI ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ (BPO) ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି । ୱାର୍କଫୋର୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ମ Revelio Labs ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର 8ଟି ତ୍ରୟମାସ ଧରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି । ତେବେ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା BPO ନିଯୁକ୍ତିର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ AI ଅଟୋମେସନ୍ ଚାକିରିର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ଜଟିଳ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ଭୂମିକା ଆଡ଼କୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ।
BPO ଭୂମିକାରେ AI ଏବଂ ମାନବୀୟ ସପୋର୍ଟ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Cresta ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ '2026 CX Workforce Report' ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କେବଳ 9 ପ୍ରତିଶତ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ AI ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 76 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ଏବଂ ମଣିଷ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ AI ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବାରୁ ମାନବ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ଜଟିଳ କଲ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ।
Gi BPOର ଉପସଭାପତି ଅଭିନବ ଜୋନେଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରବୋଧ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନେ ଏବେ କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ନଦେଖି ଲୋକ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମନ୍ୱୟରେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦକତା ଓ ସଠିକତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Karta AIର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂହଙ୍କ ମତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳରେ ଦକ୍ଷତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । AI ଯେଉଁ କାମ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପରିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଚାରଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି । ଏହା ସହିତ AI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ତଦାରଖ କରିବା, ଗୁଣବତ୍ତା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରବାହ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଭଳି ନୂଆ ଭୂମିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବଜାରର ନିଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।
ଜବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ Apna Jobsର ସିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକ ନାରାୟଣ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ H1 FY27ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ BPO ନିଯୁକ୍ତି ଚାହିଦା ବାର୍ଷିକ 12 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ କୋର୍ ଭଏସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ବର୍ଗରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ନନ୍-ଭଏସ୍, ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ୍ରାହକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ।
BPOରେ AIର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ:
ବିଶ୍ୱର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଛଟେଇ ପରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ BPO କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଚାଟବଟ୍ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । କାର୍ତ୍ତିକ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଚାଟବଟ୍ ଅନୁଭୂତିର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର AI ସିଷ୍ଟମରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ପାଇଁ ମାନବୀୟ ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ । ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଋଣ ଏବଂ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲୋକମାନେ ଏବେ AI ଏଜେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବା ଭଳି ନୂଆ କାମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ।
AI ଯୁଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୌଶଳ
ବିରକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଚାକିରି ନିୟମାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । Apna Jobsର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ BPO ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି:
- କଷ୍ଟମର-ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସ୍କିଲ୍: ମନାଇବା ଦକ୍ଷତା (persuasion) ପାଇଁ ଚାହିଦା 57 ପ୍ରତିଶତ, କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ 48 ପ୍ରତିଶତ, ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ 33 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା 13 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ପ୍ରୋସେସ୍-ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦକ୍ଷତା: ଚାଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି 246 ପ୍ରତିଶତ, ଭଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ 191 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଇନବାଉଣ୍ଡ ଓ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରିଚାଳନା ଚାହିଦା ଯଥାକ୍ରମେ 172 ପ୍ରତିଶତ ଓ 148 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା: ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବାର୍ଷିକ 81 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି—ଯେଉଁଥିରେ କନ୍ନଡ଼ (133 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି), ହିନ୍ଦୀ (131 ପ୍ରତିଶତ), ତେଲୁଗୁ (119 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ତାମିଲ (63 ପ୍ରତିଶତ) ଆଗରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା 32 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଅଭିନବ ଜୋନେଜାଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର AI-ସପୋର୍ଟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଛଅଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ:
- AI ଟୁଲ୍ ପରିଚିତି: AI ଚାଳିତ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ କାମ କରିବାର ବୁଝାମଣା ।
- ଡାଟା ସାକ୍ଷରତା (Data Literacy): ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ।
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ: AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଚାଟ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଲିଖିତ ଦକ୍ଷତା ।
- ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା: AI ର ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ।
- ଭାଷା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ବୁଝିବା ।
- ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ: ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ।
ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଭୂମିକା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା:
ଅଭିନବ ଜୋନେଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବିଶାଳ ବହୁଭାଷୀ ପ୍ରତିଭା ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଡରେସନ୍, AI ରେସପନ୍ସ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ନୂଆ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତଥାପି ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିନା ତାଲିମରେ ଏହି ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ସେହି AI ସିଷ୍ଟମକୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନେଇପାରେ । ତେଣୁ ଯଦି AI ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ଡାଟା ଆନୋଟେସନକୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କାମ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କମ୍-ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ବଦଳରେ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲିସିସ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ରିଟେଲ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପାହାଚ ହେବା ଉଚିତ । କାର୍ତ୍ତିକ ନାରାୟଣଙ୍କ ମତରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ AIକୁ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବାର ମାଧ୍ୟମ ନକରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପଦୋନ୍ନତିରେ ନିବେଶ କଲେ ହିଁ BPO କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ।