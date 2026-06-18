ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Porsche 911 GT3 ସୁପରକାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ PDK ଗିୟରବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : June 18, 2026 at 2:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେସିଂ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଧନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋ ବଜାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣାଶୁଣା ପରଫରମାନ୍ସ-ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ପୋର୍ସେ (Porsche) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଗାଡ଼ି Porsche 911 GT3ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁପରକାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଏହି କାର୍ଟି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 992-ସିରିଜ୍ର ଏକ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଅଟେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଟର୍ବୋ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।
Porsche 911 GT3 ଫିଚର୍ସ:
ହିରୋର ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ମାରୁତିର ୱାଗନଆର ଭଳି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ଏହି ସୁପରକାର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାୱାର୍ ଏକଦମ୍ ରେସିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 4.0-ଲିଟର ଫ୍ଲାଟ୍-ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 503 bhpର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏବଂ 470 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଳରେ କାର୍ଟି ମାତ୍ର 3.4 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ PDK ଗିୟରବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂର୍ବୁର୍ଗିଙ୍ଗ୍ (Nurburgring) ରେସିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ୍ 55.34 ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି ।
ପୋର୍ସେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁପରକାର୍ର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କେବିନ୍ ସଜ୍ଜାକୁ ପୂରା ରେସିଂ ଟ୍ରାକ୍ର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ପେଣ୍ଟ-ଟୁ-ସାମ୍ପଲ୍’ (Paint-to-Sample) ସେବା ସହ 10ଟି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗାଡ଼ିର ଚକଗୁଡ଼ିକରେ 21-ଇଞ୍ଚର ବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ (Forced Aluminum Wheels) ଲଗାଯାଇଛି ।
କାର୍ ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍ ରେସ୍-ଟେକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର GT ସିଲଭର୍ ଥିମ୍ର ଡାଶ୍ବୋର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସହ-ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଫୋର୍-ୱେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇପାରିବେ ।
ଏହାସହ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର କନଫିଗୁରେଟର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ମାନ୍ଥି କିଟ୍’ (Manthey Kit) ଏବଂ ‘ୱାଇସାକ୍ ପ୍ୟାକ୍’ (Weissach Pack) ଭଳି ଅନେକ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ରେସିଂ ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ଭାରତରେ ଏହାର ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେଲିଭରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋର୍ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।