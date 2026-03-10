ଏହି ଦିନ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Poco X8 ସିରିଜ୍
Poco X8 Pro Maxରେ 9000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 100Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଓ Poco X8 Proରେ ବ୍ୟାଟେରୀ 7,560mAh ଏବଂ 100W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମିଳୁଛି ।
Published : March 10, 2026 at 8:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Poco X8 Pro ଏବଂ Poco X8 Pro Max ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି କମ୍ପାନୀ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଲିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ।
The next chapter of power begins now.— POCO India (@IndiaPOCO) March 9, 2026
Say hello to the POCO X8 Pro Series — X8 Pro Max and X8 Pro.
All Power. No BS.
Launching 17th March. pic.twitter.com/gZi7VyKR1X
Poco X8 Proର ଫିଚର୍ସ:
Poco X8 Pro ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ମେଟାଲ ଫ୍ରେମ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରକର୍ ଏବଂ ପାୱାର ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୋନଟି MediaTek Dimensity 8500 କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । 1.5K OLED ସହିତ 6.59-ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 3500 ନିଟସ୍ ରହିଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ 7,560mAh ଏବଂ 100W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆସିପାରେ ଏହି ଫୋନ । କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପରେ 50MP Sony IMX882 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା (OIS ସହିତ) ଏବଂ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ର଼ହିବ । ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା 20MP Samsung OV20B ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । ଏହା ଛଡା ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍, LPDDR5x RAM, UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ IP68/IP69 ରେଟିଂ ୱାଟର ଓ ଧୂଳି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
The wait for our neXt is over😍— POCO India (@IndiaPOCO) March 10, 2026
Introducing the POCO X8 Pro Series, built for next-level performance! pic.twitter.com/jWrpXgVdMz
Poco X8 Pro Maxର ଫିଚର୍ସ:
ପୋକ X8 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ଲାକ୍ କଲରର ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ 6.83-ଇଞ୍ଚର 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3,500 ନିଟସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିବ । MediaTekର Dimensity 9500s ପ୍ରୋସେସର୍ ଯାହା 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । 16GB LPDDR5xର ରାମ୍ ଏବଂ 512GB UFS 4.1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ ।
ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା 50MP Light Fusion 600 (OIS ସହିତ) ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା 8MP ରହିବ, ସାମ୍ନାରେ 20MP Samsung OV20B ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । 9000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 100Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିବ । ଏହି ଫୋନ୍ HyperOS 3 (Android 16)ରେ ଚାଲିବ ଏବଂ IP68/IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିପାରେ ।
ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍, ପୋକ X8 ପ୍ରୋ ଏବଂ ପୋକ X8 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ 5G, ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ।