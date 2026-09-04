ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco X8 ଓ X8 Power, ମିଳିବ 10,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 100W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ!
ପୋକୋ ଭାରତରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Poco X8 ଏବଂ Poco X8 Power ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ HyperOS 3 ମିଳୁଛି ।
Published : September 4, 2026 at 6:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୋକୋ (Poco) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜର ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ X8 ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Poco X8 ଏବଂ Poco X8 Power ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ Poco X8 Pro ଏବଂ X8 Pro Maxକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିସାରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱୟ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମଜବୁତ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷର ସଫ୍ଟୱେର୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥିବାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।
କଲର୍ ଅପ୍ସନ କଥା କହିଲେ, Poco X8 Power ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ Poco X8କୁ ବ୍ଲାକ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଫୋନ୍ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଶାଓମିର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 3ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 4ଟି ବଡ଼ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ପୂରା 6 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
We really dropped maximum specs at a bare minimum price 🤯— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
The POCO X8 & X8 Power are ready to dominate!
Lock in day-one pricing and experience ultimate power without draining your wallet#POCOX8Power #PowerMaxxing #POCOX8Series #POCOX8 pic.twitter.com/q2zQUArTFr
ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୋନରେ 6.83 ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଦିଆଯାଇଛି,ଯାହା 120Hz ରିଫେସ୍ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ HDR10+, ଡଲବି ଭିଜନ 3500 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ଏବଂ 3200Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏଥିରେ ଓଦା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ Wet Touch 2.0 ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Corning Gorilla Victus 2 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି । ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ Poco X8 ଏବଂ X Power ଉଭୟ ଫୋନକୁ IP66, IP68, IP69 ଏବଂ IP69Kର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏହାକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଦମଦାର ଅଡିଓ ପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ।
ହାର୍ଡୱେର, ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପରଫରମାନ୍ସ:
Poco X8ରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍ 4 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସହିତ LPDDR4x RAM ଏବଂ UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହାର ପଛ ପଟେ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2MPର ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଆଗରେ 16MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 9,000mAhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 67W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ Poco X8 Powerରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍ 5 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ 8GB କିମ୍ବା 12GB LPDDR5x RAM ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ 32MPର ହାଇ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ 10,000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 100W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 27W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ, ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଏବଂ ସେଲ୍ ତାରିଖ:
ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Poco X8ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 29,999 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ Poco X8 Powerର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 35,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ 1,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ମିଳୁଛି ।
10,000mAh. 100W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
All this for… ₹32,999.
We know. You’re checking the price twice. 👀
Specs maxxxed. Price? Not so much.
Now THAT’S Power Maxxxing.#POCO #POCOIndia #POCOX8Power #PowerMaxxing pic.twitter.com/3T9K4OBRfV
ଏହି ସମସ୍ତ ଅଫର୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ Poco X8ର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ (Effective Price) 26,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ Poco X8 Powerର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ 32,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ । ଆସନ୍ତା 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 12ଟାରୁ ଏହି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱୟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂରା 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ EMIର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।