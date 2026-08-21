ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 7900mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା Poco M8x 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

ଗେମିଂ ତଥା ହେଭି ଟାକ୍ସିଂ ପାଇଁ Poco M8x 5G ଫୋନରେ କ୍ୱାଲକମ୍ ଅକ୍ଟା-କୋର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 4 Gen 5 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ।

The company has launched the handset in an initial 4GB RAM and 128GB storage model, priced at Rs 20,999.
କମ୍ପାନୀ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 4GB ର‍୍ୟାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛି । (Image Credit: Poco India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୋକୋ (POCO) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଡ୍‌-ରେଞ୍ଜ୍‌ ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Poco M8x 5G ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ତଥା 50 ମେଗାପିକ୍ସଲେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ତେବେ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ତଥା ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Poco M8x 5Gର ରଙ୍ଗ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର୍‌:

କମ୍ପାନୀ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 4GB ର‍୍ୟାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ସେହିପରି ଏହାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ 6GB ର‍୍ୟାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଲେଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଡେଲର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭେଗାନ୍ ଲେଦର ଫିନିଶିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା 27 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Poco M8x 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଓ ଫିଚ଼ର୍ସ :

Poco M8x 5Gରେ ଏକ 6.9 ଇଞ୍ଚର ଏକ HD + LCD ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିବ ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍‌ 720x1600 ପିକ୍ସଲେ । ଏହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 120Hz ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଡିସପ୍ଲେକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କର୍ନିଙ୍ଗ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍‌ 7i ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଓଦା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଟଚ୍ ରେସପନ୍ସ ପାଇଁ 'Wet Touch 2.0' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଖିର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏହାକୁ TUV Rheinland Low Blue Light ସାର୍କାଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ଫ୍ଲିକର ଫ୍ରି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି । ଏହି ଫୋନରେ IP64ର ଡଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପାଲ୍ସ ରେସିଷ୍ଚାନ୍ସ ରେଟିଂ ତଥା ଗେମିଂ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ଟ୍ରିପଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରୋସେସର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗେମିଂ ତଥା ହେଭି ଟାକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ କ୍ୱାଲକମ୍ ଅକ୍ଟା - କୋର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 4 Gen 5 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ଏହାପରେ ଏହି ଫୋନ ଡୁଆଲ୍- ସିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯାହା ଶାଓମିର ସବୁଠାରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଉପରେ ଏବଂ HyperOS ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ 6,50,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫୋନ୍ ପଛରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା 2x ଡିଜିଟାଲ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା । ଏହା ସହିତ ଏକ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମ୍ୟାକ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ହାଇ-କ୍ଵାଲିଟି 1080p ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଏହାର 7,900mAhର ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 45W ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 22.5W ର ୱାୟାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 35 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ, 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜିଂ, 13 ଘଣ୍ଟାର GPS ନେଭିଗେସନ୍ କିମ୍ବା ମୋଟ୍ 64 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଗୁଗଲ ଦେଉଛି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା AI Plus ସବସ୍କ୍ରିପସନ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ କ୍ଲେମ୍

27 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ Galaxy S26 FE, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ମାର୍କେଟ୍‌ରେ iQOO ଲଞ୍ଚ କଲା iQOO Z11 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ Buds, ମିଳିବ 7050mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

TAGGED:

POCO M8X 5G FLIPKART SALE
POCO M8X 5G PRICE
HYPEROS 3 SNAPDRAGON PHONE
NEW POCO MOBILE
POCO M8X 5G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.