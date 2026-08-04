ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M8 Power: ମିଳିବ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ପୋକୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Poco M8 Power ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
Published : August 4, 2026 at 8:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ପୋକୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ Poco M8 Power ଅଟେ । ଏହା କମ୍ପାନୀର M8 ସିରିଜର ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ । ପୋକୋ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ Poco M8 ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ନୂଆ ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ 7 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ଏହି ଫୋନକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭାବେ କିଣିପାରିବେ ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:
Poco M8 Power ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 6.9-inchର ଏକ ବଡ଼ ଫୁଲ୍ HD+ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନରେ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 240Hzର ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,800 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମିଳିଥାଏ । ସ୍କ୍ରିନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ନିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ 7i ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା TÜV ଆଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ହିଁ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଫୋନରେ କ୍ୱାଲାକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 4 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରୋସେସରେ ନିର୍ମିତ । ଏହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4X ରାମ୍ ଏବଂ 128GB UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ଫୋନ୍ ସାଓମିର HyperOS 3 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫୋନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ f/1.8 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50MP ର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ସେକେଣ୍ଡାରୀ AI କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖରେ 8MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, 4G LTE, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1 ଏବଂ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 8000mAhର ବିଶାଳ ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ 22.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ।
ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଫର୍ସ:
ଭାରତରେ Poco M8 Powerର 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 27,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ କ୍ରମଶଃ 21,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହି 3000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମଧ୍ୟରେ 1,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ (କେବଳ ପ୍ରଥମ 12 ଘଣ୍ଟାର ସେଲ୍ ପାଇଁ) ଏବଂ 2,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲେଜ୍ ଅରେଞ୍ଜ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।