ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Poco C85x 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ ଓ ଫିଚର୍ସ ?
ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Poco ନିଜର ନୂଆ ଫୋନ୍ POCO C85X 5G ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ। ଡିସେମ୍ବରରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ପୋକୋ ସି85ର ଏହା ଅପଡେଟ ଭର୍ସନ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି।
Published : March 7, 2026 at 10:52 AM IST
POCO C85X 5G, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Poco ନିଜର ନୂଆ ଫୋନକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାଟଫୋନର ନାମ Poco C85X 5G । ଏହାଛଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ଏକ ଇ-କର୍ମସ ପ୍ଲାଟର୍ଫମରେ ଫୋନକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାକ ପ୍ୟାନେଲ ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଡିସେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପୋକୋ ସି85ର ଅପଡେଟ ଭର୍ସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଗତବର୍ଷର Poco C85 5Gରେ 120Hz ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.9-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ଲାଟ୍ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା 6nm ଅକ୍ଟା କୋର୍ MediaTek Dimensity 6300 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ରହିପାରେ ପୋକୋ C85X 5Gର ଫିଚର୍ସ ।
A new flagship era begins. 🚀— POCO (@POCOGlobal) March 4, 2026
MediaTek’s latest flagship chipset is here — and the POCO X Pro Series will be the first to bring it to the world.
Stay tuned! pic.twitter.com/xaS5rETP67
କଣ ଥିଲା Poco C85 5G ଫିଚର ?
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Poco C85 5Gରେ ଏକ 6.9-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ଲାଟ୍ HD+ (720x1,600 ପିକ୍ସେଲ୍) ଡିସପ୍ଲେ , ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେଶ 810 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନଟି IP64 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ପ୍ରୋସେସର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 6nm ଅକ୍ଟା କୋର୍ MediaTek Dimensity 6300 ଚିପସେଟ୍ ସହ ଏକ Mali-G57 MC2 GPU , Poco C85 5G କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8) ଅଟେ । ଏଥିରେ 33W ଫାଷ୍ଚ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଥିଲା ।
ଭାରତରେ କେବେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Poco C85x 5G?
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ମାଇକ୍ରୋସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପୋକୋ C85x 5G ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରିଅର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ତଳ ବାମ କୋଣରେ ପୋକୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରଖାଯାଇଛି । ପୋକୋ C85x 5G ଦେଶରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲ୍ଡ କଲରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ C ସିରିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ Poco C85x 5G ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।