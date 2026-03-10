ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Poco C85x 5G ଫୋନ୍ , କମ୍ ଦାମ୍ ଅଧିକ ଫିଚର
Poco C85x 5G ଫୋନ୍ ରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ, ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ, 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ସର୍କଲ୍-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି AI ଫିଚର । ଏହା 4GB RAM ଓ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ।
Published : March 10, 2026 at 4:00 PM IST
POCO, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ପୋକୋ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ନାମ ପୋକୋ C85x 5G । କମ୍ପାନୀ ଏହାର C-ସିରିଜ ନୂତନତମ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଏହି ଫୋନକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ , 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ସର୍କଲ୍-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି AI ଫିଚର ଚାହାନ୍ତି । ଏହି ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ₹10,999 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ପୋକୋ C85x 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 6.9-ଇଞ୍ଚ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । ଏହା AdaptiveSync ଟେକନିକ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସହିତ, ଫୋନରେ 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ 800 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ସ୍କ୍ରିନକୁ TUV Rheinlandର Low Blue Light ଓ Flicker Free ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି ଯାହା ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଫୋନଟି IP57 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।
Battery Ka Khiladi has arrived to change the power game!— POCO India (@IndiaPOCO) March 10, 2026
Meet the POCO C85x 5G, built for those who refuse to slow down.
A massive 6300mAh battery to keep you going longer, paired with blazing 5G speed to keep you ahead.
The wait is over!! Available at lowest price pic.twitter.com/6ZieoQYBEx
ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ, ଏହି ଫୋନରେ 2.2GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍କିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ Unisoc T8300 ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି । ଏହା Mali-G57 ଜିପିୟୁ ସହିତ 4GB LPDDR4x ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଷ୍ଟୋରେଜକୁ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡା ଫୋନରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ 10x ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 32MP ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏଥିରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 8MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଏହି ଫୋନ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ । Poco C85x 5Gରେ ଏକ 6300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ଏହା 15W ୱାୟାରେଡ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 7.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । କନେକ୍ଟଭିଟି ପାଇଁ, ଫୋନରେ 5G, 4G LTE, ୱାଇ ଫାଇ ଭର୍ସନ 5, ବ୍ଲୁଟୂଥ୍ 5.4, ଜିପିଏସ୍, ଏକ 3.5mm ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫୋନରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ସମେତ ଅନେକ ଜରୁରୀ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 210 ଗ୍ରାମ ।
ପୋକୋ C85x 5Gର କଲର, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା :
ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ପୋକୋ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ପୋକୋ C85x ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଫୋନ୍ 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹11,999 । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ 12 ଟାରୁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Flipkart ରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ , ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ।
