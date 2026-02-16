ETV Bharat / technology

ଆଜିଠୁ 5 ଦିନିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ, ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଇଣ୍ଡିଆ AI Impact Summit 2026 ଉଦଘାଟନ୍ କରିବେ ।

A view outside Bharat Mandapam
A view outside Bharat Mandapam ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 16, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି AI Impact Summit 2026 । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଫେବୃଆରୀ 16-20 ପଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି AI Impact Summit । ଏଥିରେ AI ନୀତି, ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରମୁଖ AI କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ 45 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ AI ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ କେତକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ:

AI Impact Summit 2026 ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିଦର୍ଶକ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । 70,000 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ୧୦ଟି ଆରେନାରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏହି ଏକ୍ସପୋରେ ୧୩ଟି ଦେଶର ପାଭିଲିୟନ୍ ରହିବ, ଯାହା AI ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।

ସେହି 13ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ,ଋଷ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସର୍ବିଆ, ଇଷ୍ଟୋନିଆ, ତାଜକିସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଲୋକ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚକ୍ର ଉପରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ 500 ରୁ ଅଧିକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 3250 ରୁ ଅଧିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସକାଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (X) କହିଛନ୍ତି, "ଏଆଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିବା! ଆଜି ଠାରୁ, ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ନେତା, ଶିଳ୍ପର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ନବସୃଜନକାରୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଗବେଷକ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଯାହା ମାନବ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଦେଶ ଏଆଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି । ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଏକ ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଆଇରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: India AI Summit 2026: ଟେକ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ପିଚାଇ, ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ହେବେ ସାମିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଭୟ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଜଗିବ AI

TAGGED:

AI IMPACT SUMMIT
AI IMPACT EXPO
BHARAT MANDAPAM
ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ
AI IMPACT SUMMIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.