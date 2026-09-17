ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦଳିବ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତ !
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯଶୋଭୂମି ଠାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ତିନି ଦିନିଆ 'SEMICON India 2026'ର 5ମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 17, 2026 at 3:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାର୍କେଟକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯଶୋଭୂମି ଠାରେ 'SEMICON India 2024' ର 5ମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ମେଗା କନଫରେନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ନିବେଶକ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଗବେଷକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ସ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ।
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ 'SEMI' ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ “Silicon to Systems: Building the Ecosystem”ର ଖାସ୍ ଥିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ସହାୟତା ଏବଂ ବଜାରର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଏକ୍ସିବିସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ:
ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ପ୍ରାୟ 15,000 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ସ୍ପେସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି 300 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସମେତ ମୋଟ 600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ଏକ୍ସିବିଟର୍ସ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ 150ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିକର୍ସ କନଫରେନ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳାରେ 6ଟି ବିଦେଶୀ ଦେଶର କଣ୍ଟ୍ରି ପାଭିଲିୟନ ଏବଂ ଭାରତର 12ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଭିଲିୟନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଇନୋଭେସନ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଭିଲିୟନରେ ପ୍ରାୟ 40ଟି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ୱର୍କଫୋର୍ସ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ପାଭିଲିୟନରେ ମାଇକ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 'Sand to Silicon to Systems' ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଓ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡଭାନ୍ସଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟାକାଥନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପିଚ୍ କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡଟେବଲ୍ ବୈଠକ:
ଏହି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସିଇଓ (CEOs) ଙ୍କ ସହ ଏକ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ରାଉଣ୍ଡଟେବଲ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଦି ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍, ଚମତ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଇନୋଭେସନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭଳି ଆଗାମୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଟି ଓ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି ଆଇବିଏମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (IBM Research), ଇଣ୍ଟେଲ (Intel), ଫକ୍ସକନ (Foxconn), ଏଏମଡି (AMD), ମାଇକ୍ରୋନ (Micron), ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ (Tata Electronics), ଏଏସଏମଏଲ (ASML) ଏବଂ ଏନଏକ୍ସପି (NXP) ର ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଡ୍ସ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରତର ସେମିକନ 2.0 ମିଶନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।