10 ବର୍ଷ ପୂରିଲା UPI: ପୂରା ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଦବ୍ଦବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ ସର୍ବବୃହତ କ୍ରାନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI)ର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Published : August 25, 2026 at 4:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରର ଚେହେରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ଆଜି ତାର ସଫଳ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁପିଆଇ ର ଏହି ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ଅସାଧାରଣ ସ୍କେଲ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତା ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ," ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା" । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ଯବହାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନେଟୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରିୟଲ-ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ସବୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ଯୁପିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୟୁପିଆଇ ର ଦବ୍ଦବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାର ବିଶ୍ୱରେ 11ଟି ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା,ମରସସ ଏବଂ କାତାର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
A decade ago, UPI was rolled out, marking a major turning point in India’s digital payments journey.— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2026
The sheer scale and reach of UPI are something every Indian must be proud of.
Tell me about your UPI experience and how it impacted your life... #10YearsOfUPI pic.twitter.com/Xtto6V6gpU
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟାନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରାଣାଳୟର ସ୍ପେସଫିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ:
ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରେ ବାର୍ଷିକ କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 1.78 କୋଟି ଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 24,162 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଯାହା କାରବାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 13,000 ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ: ସେହିପରି ମୋଟ୍ କାରବାରର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷ 2016-17 ରେ ମାତ୍ର 0.07 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 314 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରେ 4000 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ ।
ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ: ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ୟୁପିଆଇ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ମୋଟ୍ 741 ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 29.87 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ 2365.8 କୋଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେୟାର୍: ବର୍ଷ 2024ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ୍ ରିୟଲ-ଟାଇମ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 49 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଭାରତର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ମଧ୍ୟ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ।
UPI is an exemplar of Modi Ji's vision of paving India's journey of transformation through innovation.— Amit Shah (@AmitShah) August 25, 2026
In the #10YearsOfUPI, our nation has given the world’s largest real-time payment system and proven what we can achieve through Digital India in empowering people with a swift,… pic.twitter.com/WPV9QWGfzk
ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ସହ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ:
ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି । ବର୍ଷ 2025ରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍' ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନେ ବିନା କୌଣସି ପିନ୍ (PIN) ଟାଇପ୍ ନକରି କେବଳ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ (Aadhaar-based face authentication) ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ, ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ନଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।