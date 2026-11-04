ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୯୦ ନୂଆ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୩ ସହରରେ ହେବ ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
EV Charging Stations:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୯୦ଟି ନୂତନ ସାର୍ବଜନୀନ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
Published : November 4, 2026 at 11:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତାୟାତ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ । କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ବି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଅଭାବ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ଓଡ଼ିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୭୦ଟି EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ୨୯୦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
୧୩ଟି ସହରରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ
ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୯୦ଟି ନୂଆ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ୍ (PM E-DRIVE) ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୩ଟି ସହର ସହ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ଓ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଅଭାବ ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାରରେ ବାଧା ନସାଜେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
- ରାଉରକେଲା
- ତାଳଚେର
- ସମ୍ବଲପୁର
- ପାରାଦୀପ
- ବଡ଼ବିଲ
- ବେଲପାହାଡ଼
- ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ବ୍ରଜରାଜନଗର
- ଛତ୍ରପୁର
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ଯୋଡ଼ା
- କେନ୍ଦୁଝର
- ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର
ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମେନିଟି ସେଣ୍ଟର ଚିହ୍ନଟ:
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, PM E-DRIVE ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨୯୦ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ୬୮ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମେନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଆଉ ୬ଟି ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ପାରାଦ୍ବୀପ-ବଡ଼ବିଲ କରିଡରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BHEL)କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ସହରରେ ୧୭୦ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି । ସେପଟେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୂଜା ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ EV ଗାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଢୁଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରି
EV ଟେଣ୍ଡର ଫେଲ୍ ହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର