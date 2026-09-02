ETV Bharat / technology

Philips New Phone: ଫିଲିପ୍ସ ଆଣିଲା ଦମଦାର 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 5700mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି Philips S7221 5G, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ ।

It uses the octa-core Spreadtrum T765 chipset to maintain its performance.
ଏହି ଫୋନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଓକ୍ଟା-କୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍‌ଟ୍ରମ୍‌ T765 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । (Image Credit: Philips)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଲିପ୍ସ (Philips) ଏକ ନୂଆ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫାୟାର ବୋଲ୍ଟ ଭଳି ଅଡିଓ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିବା ପରେ ଫିଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଫୋନ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ତେବେ ଏହି ଫୋନର ନାମ Philips S7221 5G । ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 64 ମେଗାପିକ୍ସଲର କ୍ୟାମେରା । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଏବଂ ରାମ୍‌ (RAM) ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ:

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମାଜନ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ କିଣିପାରିବେ । ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ 6GB ରାମ୍ ସହିତ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ରହିଛି ଏହାକୁ 20,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମଡେଲ 8GB ରାମ୍ ସହିତ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 22,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ଲାକ, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଧୂସର ଭଳି ତିନୋଟି କଲର ଅପ୍ସନ ସହିତ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:

Philips S7221 5Gରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6.67 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ HD LCD ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ମିିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ସ୍ମୁଥ ରିଫ୍ରଶ୍ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ରିଜ୍ୟୁଲେସନ୍ 720x1600 ପିକ୍ସେଲ ଅଛି । ଫୋନର ସ୍ପିଡ୍‌ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଓକ୍ଟା-କୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍‌ଟ୍ରମ୍‌ T765 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାଲେ ।

କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:

ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ ଅଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଫ୍ଲାସ୍‌ ଲାଇଟ୍ ସହିତ 64 ମେଗାପିକ୍ସଲର ସୁପର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 16 ମେଗାପିକ୍ସଲର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ AI ସିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍‌ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର ସହ 'ଅଲ୍ଟ୍ରା ମ୍ୟାକ୍ସ' (Ultra Max) ମୋଡ୍‌ ରହିଛି, ଯାହା ସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5700 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଯାହା ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବ । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 25Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ନାନେ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍, ସହିତ 5ଉ ନେଟୱର୍କ, ୱାଇଫାଇ, ବଲ୍ୟୁଟୁଥ୍‌, ଯୁଏସ୍‌ବି ଟାଇପ ସି ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ ଭଲି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୁବଧା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ISRO Mission: 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ମିଶନ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ପଞ୍ଜୀକରଣର ସୁବିଧା !

Cyber Alert: ସାବଧାନ! ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ

Ather Konarc: ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ମିଳିବ 10 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି !

TAGGED:

PHILIPS MOBILE INDIA
PHILIPS S7221 FEATURES
PHILIPS S7221 5G PRICE
PHILIPS S7221 5G SPECIFICATION
PHILIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.