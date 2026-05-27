ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଆବିଷ୍କାର କଲେ 12.6 ବିଲିୟନ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର୍

ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି ଛାୟାପଥ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଗ୍ରହ ଯାହା, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିଶାଳ ଛାୟାପଥ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ ।

Representational Image
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ଛବି (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ବଡ଼ ସଫଳତା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଏକ 'ପ୍ରୋଟେକ୍ଲଷ୍ଟର' ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖାପାଖି 12.6 ବିଲିୟନ(1260 କୋଟି) ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବଡ଼ ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଭାରତର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରୋନାଲଡୋ ଲାଇଶ୍ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦଳ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଲାକ୍ସି ବା ଛାୟାପଥର ନାମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 'ଲୋକଟାକ ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର'(Loktak Protocluster) ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା 'ଦି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଲେଟର୍ସ' ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର କଣ ।

ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର କଣ ?

ଏକ ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି ଛାୟାପଥ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଗ୍ରହ ଯାହା, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିଶାଳ ଛାୟାପଥ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ । ଗବେଷକମାନେ ଲୋକଟାକ୍ ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଯୁବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ "ଛାୟାପଥର ସହର" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହାଜାଗତିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଚାରୋଟି ଘନ ଛାୟାପଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହି ବିଶାଳ ଗଠନଟି ଆମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1260 କୋଟି ଆଲୋକ-ବର୍ଷ (Light-years) ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଇତିହାସର ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲୋକଟାକ୍ ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ 1.2 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା ।

ସେଲିଷ୍ଟିଆଲ ପିଣ୍ଡ କିପରି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ?

ଦୁନିଆର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— 'ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍' (JWST) ଏବଂ 'ସୁବାରୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍'।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ହେଉଛି JWST । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ପୁରୁଣା ଗାଲାକ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହିଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶର ରହସ୍ୟମୟ 'ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର' (Dark Matter), ଗାଲାକ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶାଳ ଗଠନ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।

'ଲୋକଟାକ' ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର ନାମକରଣ ପଛର ରହସ୍ୟ:

ଡକ୍ଟର ଲାଇଶ୍ରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାକାଶର ଏହି ବିଶାଳ ଗଠନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ମଣିପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଲୋକଟାକ ହ୍ରଦ' (Loktak Lake) କଥା ମନେପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ହ୍ରଦ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଗଛଲତା ଓ ଘାସର ଟାପୁ ବା ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ (ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ 'ଫୁମଡି' ବୋଲି କୁହାଯାଏ) ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ମହାକାଶର ଏହି ଛାୟାପଥ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଦେଖିବାକୁ ଏକାଭଳି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏହାର ନାମ 'ଲୋକଟାକ' ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ (ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ) ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ସୁନାମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହି 'ଲୋକଟାକ ପ୍ରୋଟୋକ୍ଲଷ୍ଟର' ସାହାଯ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଲାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ.ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବେ ବି ମହାକାଶର ଗଭୀର ଅଂଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ହ୍ୟୁମାନ ବେସ୍‌ କରିବ NASA; 2026ରେ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେବ 3ଟି ନୂଆ ମିଶନ୍

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini 3.5 Flash (Low) ମଡେଲ୍, Antigravity ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ

TAGGED:

LOKTAK PROTOCLUSTER DISCOVER
WHAT IS PROTOCLUSTER
DR RONALDO LAISHRAM
ପ୍ରୋଟେକ୍ଲଷ୍ଟର
GALAXY PROTOCLUSTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.