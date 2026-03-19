ଭାରତରେ Oura Ring 4 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ମିଳିବ ଟାଇଟାନିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ AI ଫିଚର୍ସ
Published : March 19, 2026 at 3:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷରେ ଭାରତରେ Oura Ring 4 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ମାର୍ଟ ରିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ Oura, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ରିଙ୍ଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପିନ୍ଧା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଦ୍ରା, ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତଥ୍ୟ-ଆଧାରିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ରେକର୍ଡ:
ଏହି ରିଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚ ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି India: The State of Sleep 2026 । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ରାତିରେ ହାରାହାରି 6 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଶୋଇବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ କମ୍ ।
ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ REM ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ସ୍ତର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ । ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ REM ନିଦ୍ରା ହରାଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା-ଆଶ୍ରୟ କ୍ରୋନୋଟାଇପ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 59% ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନାଇଟ୍ ୱ୍ଲ (Night Owl) ଅଟନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଶୋଇବା ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 12:14 ଏବଂ ଉଠିବା ସମୟ ହେଉଛି 7:43 ।
Oura Ring 4ର ଫିଚର୍ସ:
Oura Ring 4 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଦୈନନ୍ଦିନ ପିନ୍ଧା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ରେସେସ୍ ହୋଇଥିବା ସେନ୍ସର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇଟାନିୟମ୍ରେ ତିଆରି ଏହି ରିଙ୍ଗ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 3.3 ରୁ 5.2 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଏହା 4 ରୁ 15 ସାଇଜ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଛଅଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ: ସିଲଭର୍, ବ୍ଲାକ, ବ୍ରଶ୍ ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ।
ଏହି ରିଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟି-ୱେଭଲେନ୍ଥ ସେନ୍ସର ରହିଛି ଯାହା 18ଟି ଭିନ୍ନ ସିଗନାଲ ପାଥୱେରୁ ଡାଟା କ୍ୟାପଚର କରେ । AI-ଚାଳିତ Ora ଆଡଭାଇଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା 50ରୁ ଅଧିକ ହେଲଥ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ ।
ଏହା ନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, HRV, SpO2, ନିଦ୍ରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ସ୍ଟ୍ରେସ୍, ମେଟାବୋଲିକ୍ ହେଲଥ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଆପରେ ନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରଜନନ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ନିଦ୍ରା ଚିହ୍ନଟ, ଦିନ ସମୟରେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ କାର୍ଡିଓଭସ୍କୁଲାର ବୟସ ଭଳି ଫିଚରମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବ୍ୟାଟେରୀ 5 ରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ରିଙ୍ଗ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପାଣିରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା Android ଏବଂ iOS ଉଭୟରେ କାମ କରେ ଏବଂ 40 ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
Oura Ring 4 ଆସନ୍ତାକାଲି, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 100 ରୁ ଅଧିକ Croma ଷ୍ଟୋର ଏବଂ Amazonରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
- ସିଲଭର୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ: 28,900 ଟଙ୍କା।
- ବ୍ରଶ୍ ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟିଲ୍ଥ୍ ରିଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ: 39,900 ଟଙ୍କା
ଏହି ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପ୍ର ସମସ୍ତ ଫିଚରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ Ora ସଦସ୍ୟତା କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ 599 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ Ora Ring 4 ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ବିନା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣ ରିଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଫିଚରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।