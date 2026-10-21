ଆକାଶରୁ ଖସିବ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ: ଆଜି ରାତିରେ ବିନା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଉଲ୍କାବୃଷ୍ଟିର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ!
ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁର ଧୂଳିକଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓରାୟନିଡ୍ ଉଲ୍କାବୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : October 21, 2026 at 7:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ରାତିର ଆକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ (Halley's Comet)ର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳିଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଏହା ନିଜ ପଛରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଅବଶେଷର ଏକ ଲମ୍ବା ପଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୃଥିବୀ ଏହି ପଟି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଧୂଳିର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକର ଗାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ତାରା ଖସିବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଓରାୟନିଡ୍ (Orionid) ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ତଥା ଉଜ୍ଜଳ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ, ଯାହାର ବେଗ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 66 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଥାଏ ।
ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 20ଟି ଉଲ୍କା ଦେଖାଯିବ:
ଆମେରିକାନ୍ ମିଟିଓର ସୋସାଇଟି (American Meteor Society)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓରାୟନିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ବା ପିକ୍ ଲେଭଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଫୋର୍ବ୍ସ (Forbes) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିକ୍ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 20ଟି ଉଲ୍କା ଖସିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ କିଛି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଗ୍ନିଗୋଳକ ବା ଫାୟାରବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥସ୍କାଏ (EarthSky) ଅନୁସାରେ, ଏହାର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ 18:00 UTC ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ହେବ ତେବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଆକାଶରେ ଏହାକୁ ଆଜି ରାତି 2ରୁ ଭୋର 5 ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
This October, you can look forward to these sights in the night sky: - A good look at Saturn - The Orionid meteor shower peaks mid-month - The Moon passes by the Seven Sisters Learn the tricks to spotting these celestial treats: https://t.co/9N1h9v848G https://t.co/tV9cZfzSBP— NASA (@NASA) October 2, 2026
ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ଆଲୋକ ରେଖା ଦେଖିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସମୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଫୋର୍ବ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସହରର ତୀବ୍ର ଆଲୋକରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେବ ।
ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ:
ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁର ଅଫିସାଆଲି ନାମ ହେଉଛି 1P/Halley । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ନିକଟକୁ ଏକ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, 2030 ଦଶକରେ ଏହି ଯାନ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 2060 ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୟାଲି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହି ଧୂମକେତୁ 2061 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତମ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।