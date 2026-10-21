ETV Bharat / technology

ଆକାଶରୁ ଖସିବ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ: ଆଜି ରାତିରେ ବିନା ଟେଲିସ୍କୋପ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ ଉଲ୍କାବୃଷ୍ଟିର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ!

ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁର ଧୂଳିକଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓରାୟନିଡ୍ ଉଲ୍କାବୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ORIONID METEOR SHOWER HALLEY COMET SHOOTING STARS INDIA ORIONID METEOR PEAK ଉଲ୍କାପାତ
ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁର ଧୂଳିକଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓରାୟନିଡ୍ ଉଲ୍କାବୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି । (Image Credits: Jet Propulsion Laboratory/NASA via AP, File)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ରାତିର ଆକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ (Halley's Comet)ର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳିଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଏହା ନିଜ ପଛରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଅବଶେଷର ଏକ ଲମ୍ବା ପଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୃଥିବୀ ଏହି ପଟି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଧୂଳିର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକର ଗାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ତାରା ଖସିବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଓରାୟନିଡ୍ (Orionid) ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ତଥା ଉଜ୍ଜଳ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ, ଯାହାର ବେଗ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 66 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଥାଏ ।

ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 20ଟି ଉଲ୍କା ଦେଖାଯିବ:

ଆମେରିକାନ୍ ମିଟିଓର ସୋସାଇଟି (American Meteor Society)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓରାୟନିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ବା ପିକ୍ ଲେଭଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଫୋର୍ବ୍ସ (Forbes) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିକ୍ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 20ଟି ଉଲ୍କା ଖସିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ କିଛି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଗ୍ନିଗୋଳକ ବା ଫାୟାରବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥସ୍କାଏ (EarthSky) ଅନୁସାରେ, ଏହାର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ 18:00 UTC ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ହେବ ତେବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଆକାଶରେ ଏହାକୁ ଆଜି ରାତି 2ରୁ ଭୋର 5 ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

Android Autoରେ ଆସିଲା Geminiର Personal Intelligence ଫିଚର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ

ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ଆଲୋକ ରେଖା ଦେଖିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସମୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଫୋର୍ବ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସହରର ତୀବ୍ର ଆଲୋକରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେବ ।

ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ:

ହ୍ୟାଲି ଧୂମକେତୁର ଅଫିସାଆଲି ନାମ ହେଉଛି 1P/Halley । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ନିକଟକୁ ଏକ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, 2030 ଦଶକରେ ଏହି ଯାନ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 2060 ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୟାଲି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହି ଧୂମକେତୁ 2061 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତମ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ବଜେଟ୍‌ ରେଞ୍ଜରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା LAVAର ନୂଆ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

HALLEY COMET
SHOOTING STARS INDIA
ORIONID METEOR PEAK
ଉଲ୍କାପାତ
ORIONID METEOR SHOWER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.