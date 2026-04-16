ଭାରତରେ Oppoର F33 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
ଏହି ଫୋନ ଗୁଡିକରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6360 Max ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ ।
Published : April 16, 2026 at 10:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo କମ୍ପାନୀ 15 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Oppo F33 5G ଏବଂ Oppo F33 Pro 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା 23 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଓପୋର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଫୋନଗୁଡିକରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Introducing the all-new #OPPOF33Series 5G, featuring a 50MP Ultra-Wide Selfie Camera with 0.6x Auto Zoom Out and intelligent auto-switch to wide angle for perfectly framed group shots.— OPPO India (@OPPOIndia) April 15, 2026
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂର ବିଶେଷତା:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର 7000mAhର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାରରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ଫୋନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 80W SUPERVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଦେଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
ଡିସପ୍ଲେ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:
ଉଭୟ ଫୋନରେ 6.57 ଇଞ୍ଚର FHD+ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ଫଳରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଗେମିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50MP ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଉଭୟ ମଡେଲରେ 50MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 100 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଆ କଭର କରିପାରିବ ।
ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ ଗୁଡିକରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6360 Max ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଏବଂ ହେଭି ଆପ୍ସ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ । ଏହି ଫୋନକୁ IP69K ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ । ଏହା ସହିତ ଏହା ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଫୋନଟି ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ କଲର୍ ଓଏସ୍ 16 ରେ ଚାଲେ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ:
Oppo F33 5G ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 31,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 6GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳିବ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ 34,999 ଏବଂ 37,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ Oppo F33 Pro 5Gର ମୂଲ୍ୟ 37,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 40,999 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଓପୋ ଏହି ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସକୁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।