ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Reno 15 Series; ଗୀକବେଞ୍ଚରେ ହେଲା ସ୍ପଟ୍‌

Published : November 4, 2025 at 3:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓପୋ ରେନୋ 15 ସିରିଜ । ଏହି ସିରିଜରେ କମ୍ପାନୀ Reno 15 Pro, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Reno 15 ଏବଂ ନୂଆ Reno 15 Miniକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ, ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାବତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଗୀକବେଞ୍ଚରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ରେନୋ 15 ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଏହି ମଡେଲର କିଛିଟା ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଟିପଷ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲ ମିଡିଆଟେକ ଡାଇମେନସିଟି ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହି ସିରିଜର ସବୁଠୁ ଦାମି ମଡେଲ Reno 15 Pro ହେବ, ଯାହାର ଡିସପ୍ଲେ 6.78-ଇଞ୍ଚର ହେବ । ଏହାକୁ ରେନୋ 14 ପ୍ରୋ ମଡେଲର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସେହିପରି ରେନୋ 15 ଓ ରେନୋ 15 ମିନି ସମ୍ଭବତଃ 6.59-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 6.32-ଇଞ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
Oppo Reno 15 (model PLV110) has been spotted on Geekbench, featuring MediaTek’s older Dimensity 8450 SoC.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 3, 2025
Specifications:
🎮 Mali-G720 MC7 GPU
🍭 Android 16
💾 16GB RAM pic.twitter.com/RvGIIBIOCn
Oppo Reno 15 Series: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ସମୟ
91 ମୋବାଇଲ୍ସ ଓ ଟିପଷ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଅମ୍ଭୋରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓପୋ ରେନୋ 15 ଲାଇନଅପ୍ ବିଷୟରେ ଲଞ୍ଚ ସମୟସୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଲିକ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେନୋ 15, ରେନୋ 15 ପ୍ରୋ ଏବଂ ରେନୋ 15 ମିନି ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଓପୋ ରେନୋ 15, ରେନୋ 15 ପ୍ରୋ ଏବଂ ରେନୋ 15 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ନାମରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମାନକ ମଡେଲକୁ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ମଡେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।
Oppo Reno 15 Series: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଓପୋ ରେନୋ 15 ମଡେଲଟି ଗୀକବେଞ୍ଚରେ ' PLV110' ମଡେଲ ନାଂରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଫୋନଟି ଡାଇମେନିସିଟି 8450, 16GB RAM, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16, 6.5-ଇଞ୍ଚ 1.5K 120Hz ଫ୍ଲାଟ୍ OLED, ମେଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । ସେହିପରି ଏଥିରେ 80 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିପାରେ ।
ଏହି ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମଡେଲ Reno 15 Pro, Reno 15 Mini ଯଥାକ୍ରମେ 6.78-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 6.32-ଇଞ୍ଚ 1.5K ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିପାରେ । ଏମାନେ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହ ଆସିପାରନ୍ତି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ ଧୂଳି ଓ ପାଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP68+IP69 ରେଟିଂ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହି ଦୁଇ ମଡେଲ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସାମସଙ୍ଗ ISOCELL HP5 ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । ଏଥିରେ ସାମ୍ନା ଭାଗରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ମିଳିପାରେ ।