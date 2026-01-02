ETV Bharat / technology

ଖୁବଶୀଘ୍ର OPPO Reno 15 series ଲଞ୍ଚ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ

ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓପୋର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OPPO Reno 15 series । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଦାମ ଓ କଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା...

OPPO Reno 15 series India launch
ଖୁବଶୀଘ୍ର OPPO Reno 15 series ଲଞ୍ଚ (Image Credit: OPPO India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 8:54 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OPPO ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ Reno 15 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍‌ରେ 3ଟି ମଡେଲ Reno 15, Reno 15 Pro ଏବଂ Reno 15 Pro Mini ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ Reno 15 ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରା ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ Reno 15 Pro ଏବଂ OPPO Reno 15 Pro Miniରେ 200MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3.5x ଜୁମ୍ ସହିତ 50MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, Reno 15ରେ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 8MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 50MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ।

ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାରେ, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ Reno 15 ସିରିଜ ଏକ ନୂତନ HoloFusion ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହା ଫୋନର ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଏକ ତ୍ରି-ଡାଇମେନସନାଲ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆର୍ମର ବଡି ସହିତ ଆସିବ । ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏଥିରେ IP66, IP68 ଓ IP69 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାୟାଇଛି ।

OPPO Reno 15 series

OPPO Reno 15 5G

ଏଥିରେ 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 8MPର ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 50MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ, ଯାହା 3.5x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁମ୍ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସେଲଫି, ଭିଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ 50MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । OPPO Reno 15ରେ AI ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗ୍ଲୋ, AI ମୋସନ୍ ଫଟୋ ଇରେଜର ଏବଂ AI ମୋସନ୍ ସମେତ ଅନେକ AI-ଚାଳିତ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ରହିବ । Reno 15 ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ 2.0 ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା ଟ୍ରିମିଂ, ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଏବଂ ବିଟ୍-ଆଧାରିତ ଏଡିଟ୍ ଭଳି ଡିଭାଇସ୍ ସମ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ରେମ୍-ରେଟ୍ HDR ଭିଡିଓ ଏବଂ ମୋସନ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Reno 15ରେ 93.4 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ ସହିତ 6.59-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଡିସପ୍ଲେଟି 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ 1200 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାର ଓଜନ 197 ଗ୍ରାମ ହେବ ।

OPPO Reno 15 Pro

ଏଥିରେ 200MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 3.5x ଜୁମ୍ ସହିତ 50MP ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 100-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସହିତ 50MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିବ । ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଟେଲିଫଟୋ ଉଭୟ କ୍ୟାମେରା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସମର୍ଥନ କରିବ । ଭିଡିଓ ପାଇଁ, Reno 15 Pro ସାମ୍ନା, ମୁଖ୍ୟ, ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ 60 ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ (fps)ରେ 4K HDR ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ଫୋନରେ ଡୁଆଲ୍-ଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଭଳି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏକ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ପଛ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଏକ ମଲ୍ଟି-ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ୟାପଚର ଫିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ନକରି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୋସନ୍ ସଟ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଏଥିରେ 1.15ମିମି ବେଜେଲ୍ ଏବଂ 6.78-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 3600 ନିଟ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ 95.5 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଉପରେ Corning Gorilla Glass Victus 2 ସୁରକ୍ଷା ରହିବ । ଏହି ଫୋନଟି ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ କୋକୋ ବ୍ରାଉନ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମୋଟେଇ 7.65ମିମି ହେବ ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 205 ଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

OPPO Reno 15 Pro Mini

ପ୍ରୋ ମଡେଲ ପରି, ରେନୋ 15 ପ୍ରୋ ମିନିରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ । ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ, ରେନୋ 15 ପ୍ରୋ ମିନି ସାମ୍ନା, ମୁଖ୍ୟ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି 60fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4K HDR ସମର୍ଥନ କରିବ । ପ୍ରୋ ମିନି ମଡେଲରେ ପ୍ରୋ ମଡେଲରୁ ଡୁଆଲ୍-ଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ଭଳି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିବ ।

ଏଥିରେ 6.32 ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ଯାହାର 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3600 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 1.6ମିମି ବେଜେଲ୍ ରହିବ, ଯାହା 93.35 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେରେ Corning Gorilla Glass 7i ଏବଂ AGC DT-STAR D+ ରହିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 187 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ମୋଟେଇ 7.99 ମିମି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । Reno 15 Pro Mini କୋକୋ ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ହ୍ବାଇଟ୍ ଫିନିସ୍ ସହିତ ପଛରେ ଏକ ତ୍ରି-ଡାଇମେନ୍ସନ୍ଲ ରିବନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ ଆସିବ ।

