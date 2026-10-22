94,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Oppo Pad Mini ସାଙ୍ଗକୁ ଦମଦାର୍ Oppo Enco X4
ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Oppo ଭାରତରେ ନିଜର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ନୂତନ ମ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇୟରବଡ୍ସ ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କେବୁଲ୍ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : October 22, 2026 at 9:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଦେଶୀୟ ବଜାର ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଓପୋ (OPPO) ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଦମଦାର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଓପୋ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, OPPO Pad Mini Matte Display Edition, ସୁପର-ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଡିଓ ବଡ୍ସ OPPO Enco X4 ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ OPPO 22.5W 10,000 mAh ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବଜାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । l
ଓପୋ ପ୍ୟାଡ୍ ମିନି ମ୍ୟାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏଡିସନ୍ର ଫିଚର୍ସ:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ OPPO Pad Mini Matte Display Editionର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଆଣ୍ଟି-ଗ୍ଲେୟାର୍ ଡିସପ୍ଲେ । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର Matte ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଖି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ମିନି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ Snapdragon 8 Gen 5 ଦମଦାର୍ ପ୍ରୋସେସର, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ 8GB ରାମ୍ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସହର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ପକେଟ୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ସହ ଆସିଲା OPPO Enco X4:
ଅଡିଓ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ଟ୍ରୁ ୱୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ OPPO Enco X4 ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବାସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ । ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ (ANC) ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବାହାରର କୋଳାହଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହାର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ୟୁଜର୍ସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବେ । ଏହାର ଏର୍ଗୋନୋମିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କାନରେ ସହଜରେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କେବୁଲ୍ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଓପୋ ଏହି ସିରିଜ୍ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ OPPO 22.5W 10,000 mAh Power Bank ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କେବୁଲ୍ (Built-in Cable) ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଅଲଗା ଭାବେ ଚାର୍ଜିଂ ତାର ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଲିମ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 2199 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ରୁତ 22.5W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ।