ETV Bharat / technology

94,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Oppo Pad Mini ସାଙ୍ଗକୁ ଦମଦାର୍ Oppo Enco X4

ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Oppo ଭାରତରେ ନିଜର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ନୂତନ ମ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇୟରବଡ୍ସ ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କେବୁଲ୍ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।

OPPO PAD MINI MATTE OPPO ENCO X4 PRICE OPPO 22 5W POWER BANK OPPO FIND X10 OPPO FIND X10 PRO MAX
94,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Oppo Pad Mini ସାଙ୍ଗକୁ ଦମଦାର୍ Oppo Enco X4 (ଫଟୋ: Oppo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଦେଶୀୟ ବଜାର ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଓପୋ (OPPO) ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଦମଦାର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଓପୋ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, OPPO Pad Mini Matte Display Edition, ସୁପର-ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଡିଓ ବଡ୍ସ OPPO Enco X4 ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ OPPO 22.5W 10,000 mAh ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବଜାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । l

ଓପୋ ପ୍ୟାଡ୍ ମିନି ମ୍ୟାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏଡିସନ୍‌ର ଫିଚର୍ସ:

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ OPPO Pad Mini Matte Display Editionର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଆଣ୍ଟି-ଗ୍ଲେୟାର୍ ଡିସପ୍ଲେ । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର Matte ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଖି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ମିନି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ Snapdragon 8 Gen 5 ଦମଦାର୍ ପ୍ରୋସେସର, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ 8GB ରାମ୍‌ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସହର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ପକେଟ୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ।

OPPO Find X10 ସିରିଜ୍: 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ 3ଟି 200MP କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ!

ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ସହ ଆସିଲା OPPO Enco X4:

OPPO PAD MINI MATTE OPPO ENCO X4 PRICE OPPO 22 5W POWER BANK OPPO FIND X10 OPPO FIND X10 PRO MAX
Oppo ନୂଆ ଇଅରବଡ୍ସ । (ଫଟୋ: Oppo)

ଅଡିଓ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ଟ୍ରୁ ୱୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ OPPO Enco X4 ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବାସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ । ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ (ANC) ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବାହାରର କୋଳାହଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହାର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ୟୁଜର୍ସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବେ । ଏହାର ଏର୍ଗୋନୋମିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କାନରେ ସହଜରେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କେବୁଲ୍ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:

OPPO PAD MINI MATTE OPPO ENCO X4 PRICE OPPO 22 5W POWER BANK OPPO FIND X10 OPPO FIND X10 PRO MAX
Oppo ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ । (ଫଟୋ: Oppo)

ଓପୋ ଏହି ସିରିଜ୍ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ OPPO 22.5W 10,000 mAh Power Bank ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କେବୁଲ୍ (Built-in Cable) ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଅଲଗା ଭାବେ ଚାର୍ଜିଂ ତାର ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଲିମ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ର ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 2199 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ରୁତ 22.5W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ।

TAGGED:

OPPO ENCO X4 PRICE
OPPO 22 5W POWER BANK
OPPO FIND X10
OPPO FIND X10 PRO MAX
OPPO PAD MINI MATTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.