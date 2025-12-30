ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppoର ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ Pad 5, ମିଳିବ 10050 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ
Oppo ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 10,050 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 30, 2025 at 12:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo Pad 5 ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଓପୋ Flipkart ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ Reno 15 ସିରିଜ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ଏହି Oppo Pad 5ର ଭାରତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 12.1-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 10,050mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ।
ଚୀନରେ, ଏହି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ MediaTek Dimensity 9400+ ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ 67W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହି ଟାବଲେଟ୍କୁ Reno 15 ସିରିଜ ସହିତ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିବ ବୋଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Oppo Pad 5: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ପ୍ୟାଡ୍ 5ର ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଟାବଲେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଧାରଣା ଦେଇଛି । Pad 5ରେ 3000×2120 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 12.1-ଇଞ୍ଚ 3K LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି । ପ୍ୟାନେଲ୍ 144Hz ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, 30Hz ଏବଂ 144Hz ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବିଚ୍ କରେ ଏବଂ 900 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଡିଭାଇସ୍ ମାତ୍ର 5.99 ମିମି ମୋଟେଇ ମାପ କରେ ଏବଂ ଓଜନ 579 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
ଏହି ଟାବଲେଟ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି Dimensity 9400+ ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 16GB LPDDR5X RAM ଓ 512GB UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଥାଏ । ଡିଭାଇସଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 16 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଓ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏଥିରେ LED ଫ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଟାବଲେଟ୍ଟି 67W SuperVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ 10,165mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ। କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ଏବଂ USB Type-C 3.2 Gen 1 ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା 5G ସେୟାରିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ଅର୍ଥାତ Oppo ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
Oppo Pad 5: ଦାମ
Oppo Pad 5ର ଚାଇନିଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର 8GB + 128GB RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗିରେସନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ CNY 2,599 (ପ୍ରାୟ 32,000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି । 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ CNY 3,599 (ପ୍ରାୟ 44,000 ଟଙ୍କା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ଚୀନରେ Galaxy Silver, Space Grey, Galaxy Silver Soft Light Edition ଏବଂ Lucky Purple Soft Light Edition ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।