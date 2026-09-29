ଭାରତରେ Oppo ଲଞ୍ଚ କଲା K14 Plus 5G ଫୋନ; ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍
ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 16MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। K14 Plus 5Gର ରିୟର କ୍ୟାମେରା 30 fps ରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
Published : September 29, 2026 at 8:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି Oppoର K14 Plus 5G ଫୋନ । ଏହି ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରି Oppo ତାର K14କୁ ଆହୁରି ସଂପ୍ରସାରିତ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଫୋନରେ କଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, କେତେ ରହିଛି ଦାମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ପୂର୍ବରୁ Oppoର K14 ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯଥା K14 Lite, K14 5G ଏବଂ K14x 5G ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏବେ ଆସିଛି K14 Plus 5G । Oppoର K14 Plus 5Gରେ 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ, 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ, 50MP ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । 45W ଓୟାର ରହିଛି ଯେଉଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିସହିତ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ColorOS 16.5ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
Get ready to experience the power of the new OPPO K14 Plus!— OPPO India (@OPPOIndia) September 29, 2026
Sale on Flipkart, 8th Oct 12PM. Starting from ₹25,999*.
Make your next upgrade a powerful one.
Know more on Flipkart - https://t.co/K0JVOUDVQF#OPPOK14Plus #PoweredToPerformBuiltToLast #OPPOK14Series
*T&C Apply pic.twitter.com/yqlkTa4Du1
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା
Oppoର K14 Plus 5Gରେ ତିନୋଟି ରାମ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ । 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ଏହି ଫୋନର ଦାମ ରହିଛି 29,999 ଟଙ୍କା । ସେହିପରି 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ଦାମ 32, 999 ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 35,999 ରହିଛି । ଏହା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଷ୍ଟାର ହ୍ୱାଇଟ ଏବଂ ସୋଲାର ଅରେଞ୍ଜ । ଏହି ମ଼ଡେଲ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଓପୋର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ Flipkart ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ-29,999 ଟଙ୍କା
- 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ-32, 999 ଟଙ୍କା
- 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ-35,999 ଟଙ୍କା
K14 Plus 5Gର ବିଶେଷତ୍ୱ
62.6 x 77.6 x 8.4mmର ଏହି K14 Plus 5G ଫୋନର ଓଜନ ରହିଛି 207 ଗ୍ରାମ । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Optical Image Stabilisation ବା OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50MP ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 2MP ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି। ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 16MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, K14 Plus 5Gର ରିୟର କ୍ୟାମେରା 30 fps ରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏଥି ସହିତ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ K14 Plus 5G ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ IP69K/IP69/IP68/IP66 ରେଟିଂ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Tata ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଜବରଦସ୍ତ କାର୍, ଫିଚର୍ସ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାତ୍ର 12,999 ଟଙ୍କାରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ! ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମିଭି ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍