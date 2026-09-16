ETV Bharat / technology

7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Oppo K14 Lite! ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି

ଓପୋ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Oppo K14 Lite ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି ।

The price of the Oppo K14 Lite model with 4GB RAM and 64GB storage configuration has been set at ₹16,999 in the Indian market.
ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ Oppo K14 Liteର 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । (Image Credit: Oppo India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଭାରତରେ ତାର କେ (K) ସିରିଜ୍‌ର ଲେଟେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Oppo K14 Lite ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ କିମ୍ବା ପାଣି ଛିଟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP64 ର ରେଟିଙ୍ଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଧୂଳି ଏବଂ ୱାଟର-ସ୍ପାଲ୍ସ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ । ଏହି ଫୋନ୍‌ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।

ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଲ୍ ଏବଂ ଅଫର୍ସ:

ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ Oppo K14 Liteର 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଫେଦର ପର୍ପଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର କଲର ଅପ୍ସନ ସହ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଓପୋ କନଫର୍ମ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ୍ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଓପୋ ଇ-ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ସ ହିସାବରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 1,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍‌ର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 15,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ । ଏହା ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ବାୟର୍ସମାନେ 3 ମାସ ପାଇଁ ନୋ-କଷ୍ଟ EMIର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ କମ୍ପାନୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ କଲରଓଏସ୍ 16ରେ ରନ୍ କରୁଛି । ଏଥିରେ 6.75-ଇଞ୍ଚର HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 720 x 1,570 ପିକ୍ସେଲ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି । ଡିସପ୍ଲେର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 900 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ସ୍ପାଲ୍ସ ଟଚ୍, ଅଏଲି-ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଟଚ୍ ଫିଚର ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଓଦା ହାତ, ତେଲିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ସହଜରେ ଅପରେଟ୍ କରିହେବ । ଫୋନ୍‌କୁ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ Unisoc T7250 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 4GB LPDDR4X ରାମ୍ ଏବଂ 64GB UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହ ପେୟାର୍ ହୋଇଛି । ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍‌କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 13,700 ବର୍ଗ ମିଲିମିଟରର ଏକ ବଡ଼ ଥର୍ମାଲ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କୁଲିଂ ଏରିଆ ଦିଆଯାଇଛି ।

AI କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ସପୋର୍ଟ:

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ Oppo K14 Liteର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଟୋଫୋକସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବା ଏକ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ଏହାସହ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ନାଇଟ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍-ଲ୍ୟାପ୍ସ ଭଳି ମୋଡ୍ସର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍‌ରେ AI Eraser, AI Clear Face ଏବଂ AI Smart Image Matting 2.0 ଭଳି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରାଇସ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଓପୋ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଇନବିଲ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କାମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବ ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ USP ବା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାର ମେଗା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ 1,800 ଚାର୍ଜିଂ ସାଇକେଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଏହି ଫୋନ୍ 55.55 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିଂ ଟାଇମ୍, 26.84 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ 13.19 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍‌ଜୀ ମୋବାଇଲ୍ (PUBG Mobile) ଗେମିଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇପାରେ । ଏହି ଫୋନ୍ 15W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରିଭର୍ସ ୱାୟର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI! ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini 3.8 Live ଓ Extended Thinking,ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ୟୁଜ୍‌

TAGGED:

OPPO K14 LITE PRICE
OPPO K14 LITE BATTERY
ଓପୋ ନୂଆ ଫୋନ
OPPO K14 LITE SPECIFICATION
OPPO NEW PHONE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.