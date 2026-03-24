ଏପ୍ରିଲରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Find X9 Ultra, ମିଳିବ 200MP ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ 1/1.28 ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ଆକାର ସହିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ।
Published : March 24, 2026 at 7:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ନିଜ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ୍ର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି Oppo Find X9 Ultra । ଏହି ଫୋନ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ଚୀନ୍ ସହିତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଏହାର ଘରୋଇ ବଜାର ବାହାରେ ଏହାର ଅଲଟ୍ରା ମଡେଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି । ତେଣୁ ଏହି ଫୋନରେ କିଛି ନୂଆ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଫୋନ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର ସର୍ମ୍ପକରେ ।
Ready for an upgrade?#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera pic.twitter.com/mU0F6aohTS— OPPO (@oppo) March 23, 2026
200ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ:
ଓପୋ Find ସିରିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଜୁଉ ଶିଜି Weibo ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓପୋ Find X9 Ultra ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ଭାଗରେ ଚୀନରେ ଓପୋ Find X9s ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଯଦିଓ Find X9s ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ପିକାଚୁ(Smart Pikachu) ଭଳି ଲିକର୍ସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । ଫୋନରେ 200MP କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଓପୋ Find X9 Ultraରେ 7000mAh ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏଥିରେ Hasselblad-tuned କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ 1/1.28 ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ଆକାର ସହିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଫୋନ କ୍ୟାମେରାର ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଫୋନରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା 50MP ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଯାହା 10x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଏହି ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।
ଓପୋର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭିଭୋ X Series Ultra ମଡେଲ୍ କିମ୍ବା Samsung Galaxy S Series Ultra ମଡେଲ୍ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରେ । ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ସଦ୍ୟତମ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡେଲ୍ ହେଉଛି ଭିଭୋ X200 Ultra ଏବଂ ସାମ୍ସଙ୍ଗ Galaxy S26 Ultra ।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଓପୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ OnePlus ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପିଟ୍ ଲାଉ ମଧ୍ୟ ଫୋନର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ମେଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କମଳା ରଙ୍ଗର ବଟନ୍ ଅଛି ଯାହା iPhone 16 ସିରିଜର କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବଟନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ବଟନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ସହଜ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଫୋନଟିକୁ ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ ସହିତ ସହ-ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏକ ଦୃଢ଼, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉପସ୍ଥିତି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ପୂର୍ବରୁ, ଓପୋ କେବଳ ଚୀନରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।