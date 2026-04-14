200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସୁଛି OPPO Find X9 Ultra
Published : April 14, 2026 at 11:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପରିଚିତ ଓପୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ Oppo Find X9 Ultraକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 21 ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଓପୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା’ର ଅଲ୍ଟ୍ରା ସିରିଜକୁ ଚୀନ୍ ବାହାରେ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି ।
କ୍ୟାମେରା :
Oppo Find X9 Ultraର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ । ଏଥିରେ Hasselbladର ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନରେ ଚାରୋଟି କ୍ୟାମେରା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି 200MP ସେନସର ସାମିଲ ଅଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 200MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଥିରେ Sony LYT-901 ସେନସର ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟଟି 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ଯାହା 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50MP ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 50MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ ଫୋନର ସମ୍ମୁଖରେ 50MPର ଏକ ଦମଦାର୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ଫୋନରେ 6.82 ଇଞ୍ଚର LTPO ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 2K ରେଜୋଲୁସନ ଏବଂ 144Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହାର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ । ଫୋନର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫକ୍ସ-ଲେଦର୍ ଫିନିସିଂ ସହିତ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅର୍ଥ ଟୁଣ୍ଡ୍ରା, ପୋଲାର ଗ୍ଲେସିଅର୍ ଏବଂ ଭେଲଭେଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫୋନରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଇଲାଇଟ୍ ଜେନ୍ 5 ପ୍ରୋସେସର ଲାଗିଛି । ଏହା 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ 7,050mAh ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 100W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 50W ୱାୟରଲେସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।