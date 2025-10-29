ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OPPO Find X9 ସିରିଜ; ଭାରତରେ କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆଜି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଓପୋର ନୂଆ OPPO Find X9 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 29, 2025 at 3:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OPPO ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଏହାର Find X9 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସିରିଜରେ OPPO Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ସାମିଲ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର ColorOS 16 ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ, RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ମଡେଲ୍ 7,000mAh ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ OPPO Find X9 ସିରିଜ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧତା ସମାନ ସମୟସୀମା ନଭେମ୍ବର 26 ବୋଲି ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଉଭୟ ଫୋନର ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Get closer to the stars with the #OPPOFindX9Series 🌟🎤#OPPOConcertPhone pic.twitter.com/x42tYlkAtf— OPPO (@oppo) October 29, 2025
OPPO Find X9 Pro
ଏହି ସିରିଜ ଟପ୍ ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସ9 ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟର 6.78-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍HD+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା HDR କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଡିଭାଇସକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି MediaTek Dimensity 9500 ପ୍ରୋସେସର୍, 16GB LPDDR5X RAM ଏବଂ 512GB UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା ColorOS 16ରେ ଚାଲିଥାଏ । ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ Corning Gorilla Glass Victus 2 ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଭାରତରେ ଏହା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ- ଟାଇଟାନିୟମ ଚାରକୋଲ୍ ଏବଂ ସିଲ୍କ ହ୍ବାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ Find X9 Pro ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର Hasselblad ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony LYT 828 ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 200MP Hasselblad ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 13.2x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲସ୍ଲେସ୍ ଜୁମ୍ ରହିଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି ଏଥିରେ 50MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 80W SUPERVOOC ତାରୟୁକ୍ତ ଓ 50W AIRVOOC ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.78-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍HD+ AMOLED, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟz, 3600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM
|16GB LPDDR5X
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|512GB UFS 4.1
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|ColorOS 16
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ + 50MP ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ + 200MP ଟେଲିଫଟୋ
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|50MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|7,500mAh
|ଆକାର
|8.25 ମିମି, 224 ଗ୍ରାମ
|ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ
|ଟାଇଟାନିୟମ ଚାରକୋଲ୍ ଏବଂ ସିଲ୍କ ହ୍ବାଇଟ୍
OPPO Find X9
ସେହିପରି ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସ9ରେ 6.59-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍HD+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହାର 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ HDR କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋ ମଡେଲ ପରି HBM ରହିଛି । ସ୍କ୍ରିନ୍ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି MediaTek Dimensity 9500 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 12GB କିମ୍ବା 16GB LPDDR5X RAM ଏବଂ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା ColorOS 16ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
All these incredible features and more when you unbox the #OPPOFindX9Series pic.twitter.com/DxwFIXne1S— OPPO (@oppo) October 28, 2025
Find X9ରେ Hasselblad ସହିତ ଏକ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 50MP Sony LYT-808 ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50MP Sony LYT600 ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସାମ୍ନାରେ, ଏଥିରେ ଏକ 32MP କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଅଛି ।
ଡିଭାଇସଟି 7025mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 80W SUPERVOOC ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50W AIRVOOC ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ଭାରତରେ ଟାଇଟାନିୟମ ଗ୍ରେ ଏବଂ ସ୍ପେଶ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.59-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍HD+ AMOLED, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟz, 3600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM
|12GB, 16GB LPDDR5X
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|256GB, 512GB UFS 4.1
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|ColorOS 16
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ + 50MP ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ + 200MP ଟେଲିଫଟୋ
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|32MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|7,025mAh
|ଆକାର
|7.99 ମିମି, 203 ଗ୍ରାମ୍
|ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ
|ଟାଇଟାନିୟମ ଗ୍ରେ ଏବଂ ସ୍ପେଶ୍ ବ୍ଲାକ୍
ଦାମ କେତେ ?
Oppo Find X9ର ମୂଲ୍ୟ EUR 999 (ପ୍ରାୟ 1.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା 3ଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ଉପଲବ୍ଧ: 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ । ସେହିପରି, Find X9 Pro 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ EUR 1,299 (ପ୍ରାୟ 1.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରହିଛି ।
