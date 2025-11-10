ନଭେମ୍ବର 18ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ OPPO Find X9 ସିରିଜ; ଦାମର ଖୁଲାସା
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଓପୋ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 10, 2025 at 1:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OPPO ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 18ରେ ଭାରତରେ Find X9 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ମଡେଲ ସାମିଲ । ନିକଟରେ Find X9ର ମୂଲ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ମଡେଲ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗିରିସେନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Pro ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Oppo Find X9 ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ ରହିବ ଯାହା MediaTek Dimensity 9500 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ Hasselblad ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ଆସିବ । ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସ୍ ହେବ ଯାହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓପୋର ନୂତନ ColorOS 16 UI ଚଲାଏ । ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲାଇନଅପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଟିପଷ୍ଟର ଉଭୟ ମଡେଲର ଆଶାନୁରୂପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
OPPO Find X9 ସିରିଜ: ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ
ଟିପଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବଙ୍କ ଅନୁସାରେ, OPPO Find X9 Proର 16GB + 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹1,09,999 ରହିବ । ତଥାପି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ₹99,999 ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି OPPO Find X9ର ମୂଲ୍ୟ ₹79,999 ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ 12GB + 256GB ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ₹74,999ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଦାମ ଜାଣିବା ଲାଗି ପାଠକମାନେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
OPPO Find X9 ସିରିଜ: ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ କଲର ଅପସନ
ଉଭୟ ଫୋନ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, OPPO Find X9 ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ- ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଗ୍ରେ । ଡିଭାଇସ ଦୁଇଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ: 12GB+256GB ଏବଂ 16GB+512GB । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Find X9 Pro ଗୋଟିଏ 16GB + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ- ସିଲ୍କ ହ୍ବାଇଟ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଚାର୍କୋଲ୍ ।
OPPO Find X9 ସିରିଜ: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ X9 ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଇଥି । କିଛି କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Oppo Find X9ରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3600 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 6.59-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ X9 Proରେ 6.78-ଇଞ୍ଚ 1.5K LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସ୍ତର ଏବଂ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉଭୟ ଫୋନ LPDDR5X RAM ଏବଂ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିପାରେ ।
କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି Oppo Find X9 Proରେ OIS ସହିତ 50MP Sony LT828 ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର, 50MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ, OIS ସହିତ 200MP ସାମସଙ୍ଗ HP5 3x ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 2MP ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେନ୍ସ ଅଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 50MP ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାନିଲା X9 ଭାରିଏଣ୍ଟରେ OIS ସହିତ 50MP Sony LYT808 ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର, 50MP Samsung JN5 ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 3x ଜୁମ୍ ସହିତ 50MP Sony LYT600 ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ। ଏଥିରେ 32MP ସେଲ୍ଫି ସୁଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି ।