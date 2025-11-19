ବଜାରକୁ ଆସିଲା OPPOର 2 ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Find X9, Find X9 Pro; ଦାମ ଏତିକି
ଓପୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Find X9 ଓ Find X9 Proକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 19, 2025 at 12:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଭାରତରେ ଏହାର 2025 ଫ୍ଲାଗସିପ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ସିରିଜ ଡିଜାଇନ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଇମେଜିଂରେ ପ୍ରମୁଖ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିଛି, ବିଶେଷକରି Hasselblad କ୍ୟାମେରା ସହଭାଗିତା ସହିତ । ଏଥିରେ 7,000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି ।
Oppo Find X9: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ X9ରେ 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ (2760×1256), 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 6.59-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଥିବା Corning Gorilla Glass Victus 2 ଫୋନକୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଡିଭାଇସକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ MediaTekର ନୂତନ 3nm Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଫୋନରେ 80W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7025mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 10W ରିଭର୍ସ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ରହିଛି । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Find X9 ଏକ Hasselblad-ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 50MP Sony LYT-808 ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର (f/1.6, OIS), ଏକ 50MP Samsung JN5 ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ (f/2.0) ଏବଂ ଏକ 50MP Sony LYT-600 ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ OIS ସହିତ ସାମିଲ ।
Oppo Find X9 Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ପ୍ରିମିୟମ୍ Find X9 Proରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3600 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ 6.78-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା Gorilla Glass Victus 2 ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଏହା ସମାନ MediaTek Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ କିନ୍ତୁ 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 80 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ, 50 ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଏବଂ 10 ୱାଟ୍ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ କ୍ୟାମେରା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏଥିରେ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ OIS ସହିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି 50MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
Oppo Find X9 ସିରିଜ: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
Oppo Find X9:
- 12GB + 256GB: ₹74,999
- 16GB + 512GB: ₹84,999
Oppo Find X9 Pro:
- 16GB + 512GB: ₹1,09,999
ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସେଲ୍ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ଅଫଲାଇନ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ ।