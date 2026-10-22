ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା OPPO Find X10 ସିରିଜ୍, ମିଳିବ 200MPର 3ଟି କ୍ୟାମେରା
ଓପୋ ଭାରତରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ OPPO Find X10 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 200MPର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ତିନି-ତିନିଟି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : October 22, 2026 at 6:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓପୋ (OPPO) ଭାରତରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ OPPO Find X10 ଏବଂ Find X10 Pro Max ରଖାଯାଇଛି । ଓପୋର ଏହି ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍କୁ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 200MPର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ତିନି-ତିନିଟି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଟେଲିଫୋଟୋ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ 200MPର ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ସେନ୍ସର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ "ହ୍ୟାସେଲବ୍ଲାଡ୍ ଟ୍ରୁ-ଟୁ-ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାମେରା" (Hasselblad True-to-Life Camera) ସିରିଜ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଟୋଟି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓପୋର ଏହି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
OPPO Find X10 ର ମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧତା :
ଭାରତରେ ଷ୍ଟାଣର୍ଡ Oppo Find X10ର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 1,39,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ 12GB ରାମ୍ ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,69,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଫର୍ ସହିତ ମାସିକ 4,667 ଟଙ୍କାର EMI ତଥା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ 5,667 ଟଙ୍କାର EMI ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହି ମଡେଲ୍ Glacier Blue, Glow Coral ଏବଂ Mist Grayରେ ରଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 29ରୁ ଓପୋ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରମିୟମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Oppo Find X10 Pro Maxର 12GB ରାମ୍ ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1,99,999 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଫର୍ ସହିତ ମାସିକ 6,667 ଟଙ୍କାର EMIରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଫୋନର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଓପୋ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା Luna White ଏବଂ Titanium Gray ଭଳି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଓପୋ ଏହି ଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ Hasselblad Telephoto କନଭର୍ଟର କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 24,999 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କମ୍ପାନୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । IDFC First Bank, HDFC Bank, Axis Bank ଏବଂ SBI କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 15%ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।
ଏ ଖବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି ................