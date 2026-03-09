ଏହି ଦିନ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Find N6, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...
ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଲକ୍ ସେୟାର କଲା ଓପୋ କମ୍ପାନୀ । ଏହି ଫୋନକୁ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଦାଗ ଦେଖା ଯିବନି ।
Published : March 9, 2026 at 7:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ Oppo ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ Oppo Find N6 ଲଞ୍ଚ ହେବ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Find N5ର ଅପଗ୍ରେଡ ଭର୍ସନ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ Xରେ ସେୟାର କରିଛି ।
Oppo Find N6ର ଫିଚର ଓ ସ୍ପେସିଫିକସନ୍:
ଯଦିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଫିସିଆଲ୍ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,
Unmatched flatness. Superbly smooth.— OPPO (@oppo) March 9, 2026
The #OPPOFindN6 is coming soon. #UltimateFlatFold pic.twitter.com/zxOiqfWZkB
1. ଜିରୋ-ଫିଲ୍ କ୍ରିଜ୍" ଡିଜାଇନ୍ (Zero-Feel Crease): ଓପୋ ଏକ ନୂଆ "ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିଆନ୍ ହିଞ୍ଜ୍" ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଫଳରେ ଫୋନ୍ ଫୋଲ୍ଡ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଦାଗ (crease) ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଫୋନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ମାତ୍ର ୪.୨୧ ମିଲିମିଟର ପତଳା ରହିବ ।
2. 200MP ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ କ୍ୟାମେରା: ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଦୁନିଆରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏଥିରେ ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ (Hasselblad)ର ସପୋର୍ଟ ସହିତ 200 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।
3. ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍: ଏହା କ୍ୱାଲକମର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଆସିବ ।
4. ଓପୋ AI ପେନ୍: ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ପେନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯାହା ColorOS 16ର AI ଫିଚର୍ସ ସହିତ କାମ କରିବ ।
5. ବ୍ୟାଟେରୀ: ଏକ 6,000mAh "ଗ୍ଲାସିୟର୍" (Glacier) ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହା ହାଇ-ଡେନସିଟି ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।
6. ଚାର୍ଜିଂ: ଏହା 80W ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 50W ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ।
7. ରାମ୍: 12GB କିମ୍ବା 16GBର ଅତି ଦ୍ରୁତ LPDDR5X ରାମ୍ ।
8. ଷ୍ଟୋରେଜ୍: 256GB, 512GB, କିମ୍ବା 1TB ର UFS 4.1 ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ।
9. 12-ଇଞ୍ଚ 2K+ LTPO OLED (ସାମସଙ୍ଗ E7 ପ୍ୟାନେଲ୍) ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 2,500 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି ।
Oppo Find N6ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ:
ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ N6 (Oppo Find N6)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଚୀନର ଓପୋ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ (4:30 PM IST)ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେହି 200MP ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ କ୍ୟାମେରାର ସିନେମାଟିକ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।