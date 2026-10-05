ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Oppo F35 ଓ F35 Pro 5G, ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଶୁଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ!
ଓପୋ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନୂଆ Oppo F35 Pro 5G ଏବଂ Oppo F35 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ ColorOS 16.5 ସଫ୍ଟୱେର ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : October 5, 2026 at 2:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ F ସିରିଜ୍ର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଓପୋ (Oppo) କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଓପୋ ଏହି ନୂଆ ଲାଇନଅପ୍ରେ 'Oppo F35 Pro 5G' ଏବଂ Oppo F35 5G' ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ପ୍ରମିୟମ ହାର୍ଡୱେର ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରମିୟମ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସ ସହ ବଜାରକୁ ଆସିଛି । ଅଫର୍ ଆକାରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ପ୍ରତିଶତର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏବଂ 10 ପ୍ରତିଶତର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ ଅଫର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଚଳିତ ମାସର ଶେଷ ଆଡକୁ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ ପ୍ଲିଫକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଏବଂ ଓପୋ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଉଭୟ ମଡେଲ୍ର ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କଲର୍ ବିକଳ୍ପ:
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରଖିଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
|ଫୋନ୍ର ନାମ
|ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ମୂଲ୍ୟ
|Oppo F35 5G
|6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|38,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|42,999 ଟଙ୍କା
|Oppo F35 Pro 5G
|6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|45,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|49,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|54,999 ଟଙ୍କା
କଲର୍ ବିକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରୋ ମଡେଲଟି ସନ୍ସେଟ ଅରେଞ୍ଜ, ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍, ଏବଂ ୱେଭ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେହିପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ମଡେଲଟି ମିଷ୍ଟ ପିଙ୍କ୍, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ୱେଭ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆଡାଭନ୍ସଡ୍ ପ୍ରୋସେସର:
Make room for the ultimate group selfie. 📸 Own the OPPO F35 Series 5G at just ₹2,555/month for OPPO F35 Pro 5G and ₹2,599/month for OPPO F35 5G. Click the link below to pre-order now! https://t.co/0oMpk0G97o #OPPOF35Series #GroupSelfieExpert #10YearsofFSeries https://t.co/DTPGmy79gz— OPPO India (@OPPOIndia) October 5, 2026
ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Oppo F35 Pro 5Gରେ ଏକ 6.78-ଇଞ୍ଚ୍ର 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 4,000Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,800 ନିଟସ୍ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Oppo F35 5Gରେ 6.57-ଇଞ୍ଚ୍ର ଫୁଲ୍-HD+ ଆମୋଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,400 ନିଟସ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମିଳିବ । ସିଷ୍ଟମ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7360 Max ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ସେହିପରି ବେସ୍ ମଡେଲଟି ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6360 Max ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଦୁଇଟି ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ କମ୍ପାନୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ColorOS 16.5 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ରନ୍ କରନ୍ତି । ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଏସପି ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା f/2.0 ଆପେର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50MPର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା, ଯାହା 100-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉଭୟ ଫୋନ୍ ପଛରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସହ 50MPର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋ ମଡେଲକୁ ଡୁଆଲ୍-ଆକ୍ସିସ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରୋ ମଡେଲ ପଛରେ ଏକ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲରେ 2MPର ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର ହେଉଛି ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 8,000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 80Wର ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ IP66, IP68, IP69 ଏବଂ IP69Kର ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।