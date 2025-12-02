ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6x 5G; ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ଓପୋ ଭାରତରେ ଆଜି ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6x 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାକୁ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 2, 2025 at 5:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo ଭାରତରେ A6x 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ବଜାରରେ ଏକ ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ 5G ଫୋନ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଫୋନ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । Oppo ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ, ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ସୁଗମ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଚାହାଁନ୍ତି ।
Oppo A6x 5G ଏକ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ 45W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା MediaTek Dimensity 6300 ଚିପ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଆଇସ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି 3ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସହଜ EMI ଅଫର୍ ସହିତ ଭାରତରେ ଯୁବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
The new #OPPOA6x5G is now available at ₹12,499 (4+64GB), ₹13,499 (4+128GB) and ₹14,999 (6+128GB) in two shades: Ice Blue and Olive Green. Delivering smooth, #DurableAndLongLasting performance you can depend on.— OPPO India (@OPPOIndia) December 2, 2025
Buy now : https://t.co/26TRjJMAxV#BuiltForQuality pic.twitter.com/yxzIoSv4In
Oppo A6x 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ଓପୋ A6x 5Gର 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 12,499 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 13,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିବା ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କା ଅଛି ।
- ଏହା ସହିତ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ 3 ମାସର ଏକ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
- ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଓପୋ ଇ-ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ପାର୍ଟନରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Oppo A6x 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଓପୋ A6x 5Gରେ HD+ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 6.75-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଓପୋ ଦାବି କରେ ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦୃଢ଼ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
ଫୋନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 6300 ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 6GB RAM ଓ 128GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 15 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଥିରେ ସାଉଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଓ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ରିଅର କ୍ୟାମେରା (ଅଟୋଫୋକସ ସମର୍ଥନ), ଯାହାକି 60 fpsରେ 1080p ଭିଡିଏ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଲାଗି ଏଥିରେ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହାକି 30 fpsରେ 1080p ଭିଡିଏ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ ।
ଏଥିରେ 6500mAhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 45 ୱାଟ୍ SuperVOOC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 212 ଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ଆକାର 166.6 × 78.5 × 8.6 ମିମି ଅଛି ।