ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Oppo A6s 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
Published : March 18, 2026 at 4:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Oppo A6s 5G । ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ମିଡିଆଟେକ୍ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚରକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଫୋନ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧାମାନ ଏ ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Oppo A6s 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Oppo A6s 5Gରେ 6.75 ଇଞ୍ଚ HD+ (1570 × 720 ପିକ୍ସେଲ୍) ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 256 PPI ପିକ୍ସେଲ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 1125 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ, ଏଥିରେ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ମୋଡ୍ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
Oppo A6s 5Gରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି 22.4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା 45W SUPERVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ । ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଫୋନ୍, LPDDR4X ରାମ୍ ଏବଂ UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି ।
ଏହି ଫୋନଟି AI GameBoost ଏବଂ AI LinkBoost 3.0 ଭଳି ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ପରଫ୍ମାନ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଫୋନଟି ColorOS 15 ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ Luminous Rendering Engine ଏବଂ Trinity Engine ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। କନେକ୍ଟେଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, LDAC ସପୋର୍ଟ, USB Type-C ପୋର୍ଟ, ଏକ ଇୟରଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ NFC ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
Oppo A6s 5G: ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା, ଅଫର
Oppo A6s 5G ଦୁଇଟି ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ । 4GB ରାମ୍ + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6GB ରାମ୍ + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହା Aurora Gold ଏବଂ Plum Purple ଭଳି କଲର୍ ଅପସନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Oppo A6s 5G ଆଜି, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026ରେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ( oppo.com/in ), ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଭାବରେ Oppo 1,000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ SBI, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank, Bank of Baroda (BOB), YES Bank, Federal Bank, DBS, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ No Cost EMI ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।