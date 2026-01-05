ଓପୋ ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6 Pro 5G; ମିଳିବ 50MP କ୍ୟାମେରା
ଭାରତରେ ଆଜି ଓପୋ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6 Pro 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏଥିରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : January 5, 2026 at 4:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Oppo A6 Pro 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି MediaTek Dimensity 6300 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଓପୋର ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଣ ଖାସ ଓ ଫିଚର କଣ ରହିଛି ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Oppo A6 Pro 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଓପୋ A6 Pro 5Gରେ 6.75 ଇଞ୍ଚ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 1570×720 ପିକ୍ସେଲ୍, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1125 ନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି । ଏହା ARM Mali-G57 MC2 GPU ସହିତ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Dimensity 6300 6nm ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା 8GB LPDDR4x RAM ଏବଂ 128GB/256GB UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଛି ।
ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 15ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66+IP68+IP69 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା 80W SUPERVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏହି ଫୋନଟି ସାଇଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଆକାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫୋନଟି 166.6 ମିମି ଲମ୍ବା, 78.5 ମିମି ଚଉଡା, 8.6 ମିମି ମୋଟା ଏବଂ ଓଜନ 216 ଗ୍ରାମ ଅଛି । ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5G, ଡୁଆଲ୍ 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ଏବଂ USB Type-C ପୋର୍ଟ ସାମିଲ ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, A6 Pro 5G ଫୋନରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ f/2.4 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ f/2.4 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 16 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।
Oppo A6 Pro 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଓପୋ A6 Pro 5Gର 8GB+128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹21,999 ଏବଂ 8GB+256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹23,999 ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ଆଜିଠାରୁ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଓପୋର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଫୋନ Cappuccino Brown ଏବଂ Aurora Gold ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ₹2,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।