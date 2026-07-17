Codex Micro: ଏବେ ଏଆଇକୁ କୋଡିଂ କରିବା ହେବ ସହଜ, OpenAIର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଡୱେର ଲଞ୍ଚ
OpenAI କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ 'Codex Micro' ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ରୋପ୍ୟାଡ୍ ଅଟେ ।
Published : July 17, 2026 at 5:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଏବେ ହାର୍ଡୱେର ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ 'Codex Micro' ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ରୋପ୍ୟାଡ୍ ଅଟେ । ଏହି ହାର୍ଡୱେରଟିକୁ ଓପନଏଆଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଡିଂ ଆସେସୋରି ଏବଂ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'Codex' ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ କୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିଦେବ । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 230 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 22,000 ଟଙ୍କା) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦୁନିଆରେ କୋଡେକ୍ସର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90 ଲକ୍ଷ ବା 9 ମିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଓପନଏଆଇ ଏହି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଗଠନ ଶୈଳୀ:
July 15, 2026
ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଓପନଏଆଇ ଏହାର ହାର୍ଡୱେର ପାଇଁ ଆପଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍ ଜୋନି ଆଇଭ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସେହି ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି । ଓପନଏଆଇ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାର୍ଡୱେର ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ 'Work Louder' ସହିତ ଏକ ସୀମିତ ସମୟର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍କ ଲାଉଡର କମ୍ପାନୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁଲ୍ 'Figma' ସହିତ ମିଶି ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ମ୍ୟାକ୍ରୋପ୍ୟାଡ୍ 'Creator Micro 2' ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି । ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି Codex Microରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡିଫ୍ୟୁଜଡ୍ RGB ଲାଇଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ୟୁନିବଡି ସ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ରହିଛି । ଏହାର ବେସ୍କୁ ସଲିଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ମଜଭୁତ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏହା ଆଦୌ ଖସିଯିବ ନାହିଁ ।
ରଙ୍ଗୀନ ଏଜେଣ୍ଟ କିଜ୍ର ଯାଦୁ:
ଡେଭଲପର୍ସ ଏବଂ କୋଡରମାନେ ଯେପରି ଚାଟ୍ଜିପିଟିର ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାକ୍ରୋପ୍ୟାଡ୍ର ଉପର ଭାଗରେ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରଦର୍ଶୀ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ 'Agent Keys' ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଧରି ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୋଟ 5ଟି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
- ଧଳା ରଙ୍ଗ (White)ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡଲ୍ ବା କୌଣସି କାମ କରୁନାହିଁ ।
- ନୀଳ ରଙ୍ଗ (Blue)ର ଅର୍ଥ ଏଜେଣ୍ଟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବା ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି ।
- ସବୁଜ ରଙ୍ଗ (Green)ର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
- ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ (Yellow) ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଦରକାର ।
- ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ୍ ବା ଏରର ଆସେ, ତେବେ ଏହା ନାଲି ରଙ୍ଗ (Red)ରେ ଜଳିଉଠିଥାଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କି-କ୍ୟାପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ 32ଟି କୋଡେକ୍ସ ଆଇକନ୍ କି-ସେଟ୍ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ।
କମାଣ୍ଡ କିଜ୍, ଜଏଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି:
ଏହି ମ୍ୟାକ୍ରୋପ୍ୟାଡ୍ର ତଳ ଅଧା ଭାଗରେ କେତେକ ଜରୁରୀ 'Command Keys' ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ପୁଶ୍-ଟୁ-ଟକ୍ (push-to-talk) ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଳି କାମ ତୁରନ୍ତ କରିପାରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଏକ ଜଏଷ୍ଟିକ୍ (Joystick) ଏବଂ ଏକ ଡାୟଲ୍ (Dial) ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଜଏଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମେନୁ ଭିତରକୁ ନଯାଇ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ଏଜେଣ୍ଟ ୱର୍କଫ୍ଲୋ ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଡାୟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବ (deep thinking) ତାହା ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ; ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଡାୟଲ୍ କମାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଜଟିଳ କାମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ୱାୟରଲେସ୍ କାମ ପାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ (Bluetooth) ସଂଯୋଗ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମ୍ୟାକ୍ (Mac) ଓ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ (Windows) ଉଭୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ USB-C ପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଚାର୍ଜିଂ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ USB-C ଟୁ USB-C କେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।