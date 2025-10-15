ETV Bharat / technology

ChatGPTରେ ଆସୁଛି 'Adult Mode': ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଦେବ ଅନୁମତି

ଏବେ ଚାଟଜିପିଟିରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଭାବେ 'ଆଡଲ୍ଟ ମୋଡ୍‌' ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଚାଟବଟ୍‌ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Erotic content on ChatGPT
ChatGPTରେ ଆସୁଛି 'Adult Mode': ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଦେବ ଅନୁମତି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 5:00 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ChatGPT ଏଣିକି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ୟୁଜରଙ୍କୁ କାମୁକ ବା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ (Erotic) ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା "ବୟସ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା" ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବୟସ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । OpenAI ନିକଟରେ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଡରେସନ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଚାଟଜିପିଟି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପର ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏନେଇ CEO ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ChatGPTକୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଦୃଢ଼ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।"

ସାମ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ ଏହି ଘୋଷଣାରେ “erotica for verified adults” ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ 'erotica'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା ବା ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପରି କଥା କହିବା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ କହିଛନ୍ତି, "ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଫିଚର ରୋଲଆଉଟ୍‌ ହେବ, ଯାହାକି ଚାଟଜିପିଟିରେ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚର କେବଳ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।"

'ବୟସ୍କ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା'

ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଏହାଦ୍ବାରା ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ୍କ ୟୁଜରମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେହି ବୟସ୍କ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏହାକୁ ମାଗିବେ । ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ଚାଟଜିପିଟି ଏହି ଫିଚର ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ବୟସ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପନଏଆଇ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ChatGPTରେ ହ୍ୟୁମାନ୍‌ ଟଚ୍‌

ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଓପନଏଆଇ ChatGPTର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଟବଟ୍‌ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ChatGPT ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବୀୟ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉ, ପ୍ରଚୁର ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ଏହା ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ।"

ChatGPTର ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ GPT-4oର ପର୍ସନାଲିଟି ଭର୍ସନ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଯାହାକୁ OpenAI GPT-5 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପରେ OpenAI ଏହାକୁ ChatGPTକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ChatGPTକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ଭଳି ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ।

OpenAI ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ChatGPTକୁ ଏକ ପରିପକ୍ବ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ AI ଚାଟବଟ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଚାଟଜିପିଟି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍-ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ChatGPTରୁ ସିଧାସଳଖ କରିହେବ UPI ପେମେଣ୍ଟ; NPCI ସହ ଓପନଏଆଇର ପାର୍ଟନରସିପ୍‌

SAM ALTMAN
OPENAI
CHATGPT
ଚାଟଜିପିଟି
EROTIC CONTENT ON CHATGPT

