ETV Bharat / technology

OpenAIର ନୂଆ ରେକର୍ଡ: AI ମଡେଲ୍ ସମାଧାନ କଲା 372ଟି ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

OpenAI ଏକ Unreleased AI ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ 372ଟି ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରି ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ହାସଲ କରିଛି ।

OPEN AI NEW RECORD OPEN AI GITHUB REPOSITORY ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
OpenAIର ଏକ Unreleased ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ୍ ଗଣିତର 372ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସଫଳ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିଛି । (Image Credit: AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ OpenAI ଅଫିସିଆଲି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଏକ Unreleased ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ୍ ଗଣିତର 372ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସଫଳ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିଛି । ଓପନ୍‌ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କଭରିର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ।

722 ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ GitHub Repositoryରେ ଡାଟା ରିଲିଜ୍:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓପନ୍‌ଏଆଇର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ମୋଟ 722ଟି ଗାଣିତିକ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକୁ 372ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଡାଟାସେଟ୍‌କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ GitHubରେ 'openai/math' ନାମରେ ଏକ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ରିପୋଜିଟୋରୀରେ ଅପ୍‌ଲୋଡ୍ କରି ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ଡାଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଲଜେବ୍ରା, ନମ୍ବର ଥିଓରୀ, ଥିଓରିଟିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥେମାଟିକାଲ୍ ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଟପୋଲୋଜି ଭଳି ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସମାଧାନ ସାମିଲ ରହିଛି ।

Vivo V80: 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ZEISS କ୍ୟାମେରା ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ

ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର୍ ଏବଂ NPU କ୍ଷମତା:

ଓପନ୍‌ଏଆଇ ଟେକ୍ନିକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ତଳେ 'Navier-Stokes Millennium Challenge' ଭଳି କଠିନ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମଡେଲ୍‌କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4000 ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଲଗୋରିଦମ କେତେ ଜଟିଳ ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର୍ ଦରକାର ହୋଇଥିଲା, ତାହା ChatGPT Proର ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର 'କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଟାଇମ୍' ସହିତ ସମାନ ।

Triumph ଲଞ୍ଚ୍ କଲା 3ଟି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇକ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍:

ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 'Birch-Swinnerton-Dyer Conjecture' ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ କୋର ଫର୍ମୁଲାର ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଲିପ୍ଟିକ୍ କର୍ଭସ୍ (Elliptic Curves)ର ଜ୍ୟାମିତିକ ଗଠନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 'Spin Glasses' ବା କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ ମ୍ୟାଗନେଟ୍‌ ସିଷ୍ଟମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ । ଓପନ୍‌ଏଆଇର ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ AI ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ! ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo X Fold 6, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

OPEN AI
GITHUB REPOSITORY
ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
OPEN AI NEW RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.