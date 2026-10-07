OpenAIର ନୂଆ ରେକର୍ଡ: AI ମଡେଲ୍ ସମାଧାନ କଲା 372ଟି ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
OpenAI ଏକ Unreleased AI ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ 372ଟି ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରି ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : October 7, 2026 at 6:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚାଟ୍ଜିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ OpenAI ଅଫିସିଆଲି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଏକ Unreleased ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ୍ ଗଣିତର 372ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସଫଳ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିଛି । ଓପନ୍ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କଭରିର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ।
722 ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ GitHub Repositoryରେ ଡାଟା ରିଲିଜ୍:
We are entering a new era of discovery now: https://t.co/Ng8GquwN3r— Sam Altman (@sama) October 7, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓପନ୍ଏଆଇର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ମୋଟ 722ଟି ଗାଣିତିକ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକୁ 372ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଡାଟାସେଟ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ GitHubରେ 'openai/math' ନାମରେ ଏକ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ରିପୋଜିଟୋରୀରେ ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରି ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ଡାଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଲଜେବ୍ରା, ନମ୍ବର ଥିଓରୀ, ଥିଓରିଟିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥେମାଟିକାଲ୍ ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଟପୋଲୋଜି ଭଳି ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସମାଧାନ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ନୂଆ ମଡେଲ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର୍ ଏବଂ NPU କ୍ଷମତା:
ଓପନ୍ଏଆଇ ଟେକ୍ନିକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ତଳେ 'Navier-Stokes Millennium Challenge' ଭଳି କଠିନ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମଡେଲ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4000 ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଲଗୋରିଦମ କେତେ ଜଟିଳ ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର୍ ଦରକାର ହୋଇଥିଲା, ତାହା ChatGPT Proର ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର 'କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଟାଇମ୍' ସହିତ ସମାନ ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍:
We’re releasing a broad range of new mathematical results produced by an internal frontier model. We’ve been consulting with the independent Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence at the Institute for Advanced Study, and we have drawn on their advice and public recommendations to inform how we release these results. https://t.co/7N6TPlft1P— OpenAI (@OpenAI) October 6, 2026
ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 'Birch-Swinnerton-Dyer Conjecture' ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ କୋର ଫର୍ମୁଲାର ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଲିପ୍ଟିକ୍ କର୍ଭସ୍ (Elliptic Curves)ର ଜ୍ୟାମିତିକ ଗଠନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 'Spin Glasses' ବା କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ । ଓପନ୍ଏଆଇର ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ AI ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।