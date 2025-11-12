ETV Bharat / technology

ChatGPTରେ ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ ଫିଚର; ଏବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରିପାରିବେ କାମ

ଓପନଏଆଇରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ ଫିଚର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜରଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OpenAI
ChatGPTରେ ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ ଫିଚର (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଖୁବଶୀଘ୍ର ChatGPTର ୱେବ୍ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍' ନାମକ ଏହି ଫିଚର ଏକାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସହଜରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । AIPRMର ଜଣେ ଲିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିବର୍ ବ୍ଲାହୋଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରୁପ ଚାଟ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ରେ କଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ଫିଚର କ୍ଲାଉଡ୍ AIର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ।

ChatGPTରେ ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌

ବ୍ଲାହୋଙ୍କ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟପ୍‌ ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍‌କୁ ଯାଇ "Start a group chat" ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ୟୁଜରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ "ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍" ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସାଇଡ୍‌ ବାର୍ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଜଣେ ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଚାଟ୍‌ରେ ପୂର୍ବ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ChatGPT ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଫିଚର ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ AI ଚାଟବଟ୍‌କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ChatGPTରେ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିଥାଏ ।

ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ । ଏହାସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ରେ କଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍‌ କଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍‌ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯୋଡି଼ ପାରିବେ ।

X ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ (ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା) ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ଟାଇପିଂ ସୂଚକ ଦେଖିପାରିବେ । ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍‌ରେ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା, ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: WhatsApp ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର; ସମାନ ୟୁଜରନେମ୍‌ରେ ଖୋଲିବ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌, ଇନଷ୍ଟା ଓ FB

TAGGED:

OPENAI
GROUP CHATS
ଓପନଏଆଇ
ଗ୍ରୁପ ଚାଟ୍‌
OPENAI GROUP CHATS FEATURE

