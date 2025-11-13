ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ChatGPTର ସ୍ମାର୍ଟ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5.1; ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ
OpenAI ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ChatGPT ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମଡେଲକୁ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିଛି । ଏଥିରେ GPT-5.1 Instant ଓ GPT-5.1 Thinking ସାମିଲ ।
Published : November 13, 2025 at 4:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଗବେଷଣା କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏହାର ଭାଷା ମଡେଲର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ GPT-5.1 ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ChatGPTର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି GPT-5.1 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ GPT-5.1 ଥିଙ୍କିଂ । ଉଭୟ ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
OpenAI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ AIର ସ୍ବର ଏବଂ ଶୈଳୀକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ChatGPT ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିବା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଚାଟବଟ୍ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ତାହାକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ ୟୁଜରମାନେ ChatGPT ଠାରୁ ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବେ ।
GPT 5.1 Instantରେ କ’ଣ ନୂଆ ?
ଓପନଏଆଇ GPT-5.1 Instant ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, "ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଉତ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଏ ।"
କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ଯେହେତୁ GPT-5.1 Instant ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମଡେଲ୍, ସେଥିଲାଗି ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ପ୍ରବାହକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମଡେଲ୍ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରଳ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
GPT 5.1 Thinkingରେ କ’ଣ ନୂଆ ?
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦ୍ବିତୀୟ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5.1 ଥିଙ୍କିଂ, ଗଭୀର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ସହିତ ସରଳ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଜଟିଳତା ଏବଂ କମ୍ ଅପରିଭାଷିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଓ ବୈଷୟିକ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ ।
କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ମଡେଲ ?
OpenAI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ GPT-5.1 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ GPT-5.1 ଥିଙ୍କିଂ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ ଦେୟଯୁକ୍ତ (ପ୍ରୋ, ପ୍ଲସ୍, ଗୋ, ବ୍ୟବସାୟ) ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ମାଗଣା ଏବଂ ଲଗ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ । ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ଏଡୁ ପ୍ଲାନର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅପଡେଟ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରବେଶ ଟଗଲ୍ ପାଇବେ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରୋଲଆଉଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ GPT-5 Pro ସଂସ୍କରଣକୁ ଶୀଘ୍ର GPT-5.1 Proକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ ।