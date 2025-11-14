ChatGPT ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ୍ ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଫିଚର; କେମିତି କରିବେ ଚାଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ
OpenAI ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ ଚାଟଜିପିଟି ଲାଗି ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଫିଚରକୁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟିଂ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 14, 2025 at 6:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଏହାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଚାଟବଟ୍ ChatGPT ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଟଜିପିଟିରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ପୃଥକ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ChatGPT ମେମୋରୀ କେବେବି ଚାଟ୍ରେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ।
ଏହି ନୂତନ ଫିଚରଟି AI ଚାଟବଟ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଫ୍ରି, ଗୋ, ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଲଆଉଟ୍ ଜାପାନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ତାଇୱାନ ସମେତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିବ । OpenAI କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରକୁ ପରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ChatGPT ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ।
ChatGPTରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍
OpenAI ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଏକାଠି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକତ୍ରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜର ନିଜର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ "ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିବା, ଏକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ୟାକିଂ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା" ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଫିଚର ସହିତ ୟୁଜର ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ରୁମମେଟ୍ମାନଙ୍କୁ "ରୁମ୍ ପଛପଟ ବଗିଚା ଡିଜାଇନ କରିବା"ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହି ଫିଚର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ "ଏକ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା" ପାଇଁ ChatGPT ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ChatGPTରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ?
- ଷ୍ଟେପ୍-1: ଏକ ନୂତନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚାଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-2: ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା New People ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍-3: ଏକ URL ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ । ଉକ୍ତ ୟୁଜର ଜଣକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।
ChatGPTର ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ କିପରି ସାମିଲ ହେବେ ?
- ଷ୍ଟେପ୍-1: ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-2: ନାମ, ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-3: ଏହାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର
- ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଟ୍ରେ କେବଳ 20 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ରହିପାରିବେ ।
- ChatGPT ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ।
- ଚାଟବଟ୍ରେ କଲ୍ କରିବାକୁ @ChatGPTକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଇମୋଜି ସହିତ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ ।