ETV Bharat / technology

ମଣିଷଠାରୁ ଭୁଲ୍ ଲୁଚାଉଛି AI! OpenAI ମଡେଲ୍‌ରେ ଦେଖାଗଲା 6ଟି ଗମ୍ଭୀର ସେଫ୍ଟି ସମସ୍ୟା

OpenAI କମ୍ପାନୀ କହିଛିଯେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ 6ଟି ନୂଆ 'Unexpected or concerning Model behaviour' ଅର୍ଥାତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଆଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Representational Image
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ଚିତ୍ର (Image Credit: AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର କେତକ ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓପନଏଆଇର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି (ChatGPT) । ଏବେ ଏଆଇକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓପନଏଆଇ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲ୍‌ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲସା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ 6ଟି ନୂଆ 'Unexpected or concerning Model behaviour' ଅର୍ଥାତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଆଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଆଇ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଗ୍ଲୋବଲ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପଢିବା ।

ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନଧିକୃତ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍:

ଓପନଏଆଇ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅନ-ରିଲିଜ୍‌ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଡେଲ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲୁଥିବା ନୂଆ GPT 5.6 Sol ମଡେଲ୍ ନିଜର ଚାଟ୍ ସମରୀ ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲେ । ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ନେକ୍ସଟ୍‌ ଭର୍ସନ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ସେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ମିସ-ଏଲାଇନଡ୍ (Misaligned) କାମ ବିଷୟରେ ୟୁଜର କେବେ ସେଲ୍ଫ-ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ, କମ୍ପାନୀର କେବଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ମଡେଲ୍ ଚୋରି କିମ୍ବା ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା API Keyକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ମନଗଢ଼ା ଓ ମିଛ ଡାଟା ତିଆରି କରି ଚାଲିଥିଲା ।

ଏଆଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଧୀମା କରିବାକୁ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସହମତି:

କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଓପନଏଆଇ ର ଅଲଗା ଅଲଗା ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ-ସାଙ୍କସନଡ୍ ମେସେଜ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଶେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଶେଷ ମାମଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁଏଟର୍ସ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାବେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍‌ ଅଲ୍ଚମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ମିସ-ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓପନଏଆଇ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଓପନଏଆଇ ର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଆଇ ମଡେଲ୍‌ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସ୍ପିଡ୍‌କୁ ଧୀମା କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସ (X)ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ ର ଏହି ସ୍ପିଡ୍ କମାଇବା ନେଇ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଏହି ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଭିତରେ ଓପନଏଆଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଅଡିଟିଂ ଏବଂ ଏକ୍ସଟରନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ରିଭ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଓଭରସାଇଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓପନଏଆଇ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ପ୍ରୋ-ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍ଟନର ଚାହାଁନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ପୂରା ଏଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ମାନଦଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛି ।।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

AI ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଅଟକିଲା Meta Muse! ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଓ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

TAGGED:

OPENAI SAFETY TRACKING
ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ
TRANSPARENCY STANDARD AI
AI MODEL
OPENAI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.