ChatGPTରୁ ସିଧାସଳଖ କରିହେବ UPI ପେମେଣ୍ଟ; NPCI ସହ ଓପନଏଆଇର ପାର୍ଟନରସିପ୍
ଏଣିକି ୟୁଜର ଚାଟଜିପିଟିରୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସହ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 14, 2025 at 5:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଏବଂ Razorpay ସହିତ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ChatGPT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କିପରି ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାଠାରୁ କ୍ରୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।
ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ChatGPT ସହିତ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବପେଜକୁ ସ୍ବିଚ୍ ନକରି ସୁରକ୍ଷିତ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମନ୍ବୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ BigBasket କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହି ସହଭାଗିତାରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ Razorpayର ସିଇଓ ହର୍ଷିଲ୍ ମାହୁର କହିଛନ୍ତି, "ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି AI ନବସୃଜନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମେ AI ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଆବିଷ୍କାର ଉପକରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପିଂ ସାଥୀରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ ।"
କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ଫିଚର ?
ଚାଟଜିପିଟିରେ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଓପନଏଆଇର Agentic AIର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହା ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ର କାମକୁ ନିଜେ କରିପାରିବ ଓ ଏଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଇନପୁଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ କମ ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରେ । ଯଦି ଆମେ ଚାଟଜିପିଟି କଥା କହିବା ତେବେ ଆପଣ କନଭରସେସନରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଚାଟ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ ଆପଣ କେବଳ ଚାଟଜିପିଟି ଚାଟବକ୍ସରେ ହିଁ ପୁରା ସପିଂ କରିପାରିବେ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆପଣ ଚାଟଜିପିଟିକୁ କହିବେ, "ମୋତେ BigBasketରୁ ଅଟା ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି ।" ଏହାପରେ ଚାଟଜିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଇବ ଓ ଡିଲ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବାଛିବେ ଏହାକୁ ଫିକ୍ସ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ । ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏପରି ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଯିଏକି ଏକାଧିକ କାମକୁ ନିଜେ କରିପାରେ ।
ୟୁଜରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଏବେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ChatGPT ଆପଣଙ୍କର UPI PIN କେମିତି ଜାଣିବ ? ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ, ChatGPT କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ UPI PIN କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ । ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସେହି ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରି ଜାରି ରହିବ: ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ କିମ୍ବା UPI IDରୁ ସିଧାସଳଖ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା PIN ଯାଞ୍ଚ ।
ଚାଟଜିପିଟିର ଏହି ଫିଚରରେ ନୂଆ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି 'ରିଜର୍ଭ ପେ' । ଏହି ଫିଚର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା UPI PIN ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ UPI ୱଲେଟ୍ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତଥାପି, ରିଜର୍ଭ ପେ ଫିଚର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ChatGPT ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସପିଂ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ChatGPTରେ ଏକାଧିକ ଆପ୍ସ ସାମିଲ
ଓପନଆଇ ଏବେ ChatGPTରେ ଏକ ଆପ୍ସ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ChatGPT ବନ୍ଦ ନକରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପ୍କୁ ସ୍ବିଚ୍ ନକରି ChatGPT ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । OpenAI Booking.com, Canva, Coursera, Spotify ଏବଂ Zillow ପରି ଆପ୍ସକୁ ChatGPTରେ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଚାଟଜିପିଟିକୁ କହିବେ "Spotify, make a playlist for my party" ତେବେ ChatGPT ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ । ପ୍ରଥମେ କନେକ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଚାଟଜିପିଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଡାଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାଏ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ସ ଏବଂ UPI ପେମେଣ୍ଟ ChatGPTରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ଆଉ କେବଳ ଏକ ଚାଟବଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହଯୋଗୀ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସୁପାରିଶ, କ୍ରୟ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।