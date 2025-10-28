ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଫ୍ରି ମିଳିବ ChatGPT Go ସବସ୍କ୍ରିପସନ; ଭାରତୀୟଙ୍କୁ OpenAIର ଉପହାର
ଓପନଆଇ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଉପହାର ଆଣିଛି । ଏବେ ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚାଟଜିପିଟି ଗୋ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 28, 2025 at 3:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଭାରତରେ ChatGPTର ଦେୟଯୁକ୍ତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିୂା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ AI ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ OpenAI ଏବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ AI ଯୋଜନା, ChatGPT Goକୁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାଗଣା ଅଫର ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ନିକଟରେ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣାର ଜବାବରେ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ଏହାର AI Pro ସଦସ୍ୟତା (ବାର୍ଷିକ ₹19,500) ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା କରିଛି । ସେହିପରି, ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି । ଏବେ ଓପନଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଚାଟଜିପିଟି ପ୍ରୋକୁ ମାଗଣା କରିଛି ।
OpenAIର ChatGPTର ସହସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ନିକ୍ ଟର୍ଲି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ChatGPT Go ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖିବା ମଜାଦାର ହୋଇଛି । ଆମର ପ୍ରଥମ DevDay ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଉନ୍ନତ AIରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।" ସେହିପରି ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ କେବଳ ଆମର ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ମଧ୍ୟ ।"
ChatGPT Go କଣ ?
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଲଭ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକ ମେସେଜିଂ ସୀମା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ସେହିପରି ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଉଭୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- ଅସୀମିତ ମେସେଜ: କୌଣସି ଦୈନିକ ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିନା ବାଧାରେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ।
- ଫଟୋ: ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଫାଇଲ୍/ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ପାଇବେ ।
- ଲମ୍ବା ମେମୋରୀ: AI ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଚାଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ କରିବ ।
- GPT-5 ଚାଳିତ: ଏସବୁ GPT-5 ମଡେଲରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ AI ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ 4788 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା
ଭାରତରେ ଏହି ସୁଲଭ ପ୍ଲାନ ChatGPT GOର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଦାମ 399 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ଷେ ପାଇଁ ମାଗଣା ଥିବାରୁ ଲୋକେ 4788 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ପାଇବେ । OpenAI କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତରେ AIକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ।
ୟୁଜରଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା ?
- ଛାତ୍ର: ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, କୋଡିଂ, ଇମେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଦି ସବୁକିଛି ସହଜ ହେବ ।
- ବ୍ୟବସାୟୀ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାହକ ସେବା ।
- କ୍ରିଏଟର: ଅଧିକ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବ ।
- କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ: ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ AI ପ୍ରବେଶ, ନବସୃଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
କେମିତି ସାଇନ ଅପ୍ କରିବେ ?
- OpenAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ନଭେମ୍ବର 4 ପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ- ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ।
- ଏତିକି କରିବା ପରେ ଏହା Go ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ କରିବ ।