AI ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ OpenAI ଆଣିଲା ନୂଆ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍, 35 ସେକେଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ହେବ କାମ
ଓପନ୍ଏଆଇ ନିଜର ବେକାବୁ ହେଉଥିବା ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର 35 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 'Control Room' ନାମକ ଏକ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରିଛି ।
Published : November 11, 2026 at 7:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ବିପଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓପନ୍ଏଆଇ (OpenAI) ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଏକ ‘କିଲ୍ ସୁଇଚ୍’ (Kill Switch) ଭଳି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି । ସୋମବାର 9 ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀର ନାମ 'Control Room' ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ମଡେଲ୍ ଭୁଲ୍ ଆଚରଣ କରେ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଗବେଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମାତ୍ର 35 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଆଉଟପୁଟ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫେଲ୍-ସେଫ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାମ ଜାରି ରଖିବ ।
ହ୍ୟାକିଂ ଘଟଣା ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବିପଦର ଆଶଙ୍କା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଓପନ୍ଏଆଇର କିଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଅନେକ ସାଇବର ହ୍ୟାକିଂ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହାସଲ କରି Hugging Face ସହିତ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏଆଇ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ଓପନ୍ଏଆଇ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ର କିଛି ଗବେଷକ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନଭିଡିଆ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରାଉଡଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ଉପରେ ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
କ’ଣ ଏହି Control Room ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ
କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ:
- ୱାର୍କଲୋଡ୍ (Workload): ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କିମ୍ବା ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ୱାର୍କଲୋଡ୍ କୁହାଯାଏ ।
- ଇନଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ (Inference Engine): ଜିପିୟୁ (GPU) ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ମୂଳ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଇନଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍।
- କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍: ଏହା ସମସ୍ତ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ମଡେଲ୍ କୁ ଆଗକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରେ ।
କିପରି କାମ କରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ?
କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍କଲୋଡ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଠାରୁ ଏକ ନୂଆ 'job_id' ମାଗିଥାଏ ।
ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଇନଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେହି job_id କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଅନୁମତି ଯାଞ୍ଚ କରେ ।
ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି job_id କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ତୁରନ୍ତ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଏ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ଆଗକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ୟାଶିଂ ଲେୟାର୍ ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ 35 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓପନ୍ଏଆଇ କାମ କରୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ହ୍ୟାକର୍ ଏହି କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅଚଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଏଆଇ ଆଉଟପୁଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।