AI ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ChatGPT; ଯୋଜନା କରୁଛି OpenAI

OpenAI ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍‌ CHatGPTକୁ ଏକ ଏଆଇ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ୟୁଜରଙ୍କ କଣ ସେବା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

ChatGPT
AI ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ChatGPT (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 5:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ OpenAI ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍‌ ChatGPTକୁ ଏକ ଏଆଇ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (AI OS)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏଥିଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି Glen Coatesଙ୍କୁ ନୂଆ କରି 'ହେଡ୍‌ ଅଫ୍‌ ଆପ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ' ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

Glen Coates ଏ ନେଇ ନିଜେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ OpenAIରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଟଜିପିଟିକୁ ଏକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଗ୍ଲେନ୍‌ କୋଟ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Shopifyରେ ସହ ସଭାପତି ଏବଂ ହେଡ୍‌ ଅଫ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଓପନଏଆଇରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ସେ Nick Turleyଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବେ, ଯିଏକି ଚାଟଜିପିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

ChatGPTରେ ଆସିଲା ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ

ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍‌ ChatGPT ଏଯାବତ ଆପ୍‌ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଭୟ ଭାବେ କାମ କରିଆସୁଛି । ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର ଚାଟଜିପିଟି ସହିତ ଚାଟ୍‌ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଓ ଏବେ ନୂଆ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟିର ଆପ୍‌ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ । ଓପନଏଆଇ ନିକଟରେ ChatGPT Apps ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ Adobe, Canva, Zillow ପରି ସିଧାସଳଖ ଚାଟଜିପିଟି ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍‌ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଟଜିପିଟି ଭିତରେ ହିଁ ଏକାଧିକ ଆପ୍‌ ଖୋଲିପାରନ୍ତି ।

ଟେକକ୍ରଞ୍ଚ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଓପନଏଆଇ ମୁଖ୍ୟ ନିକ୍‌ ଟର୍ଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କାମ ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍‌ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଆପ୍‌ ହେବ, ସେହିପରି କୋଡିଂ ଲାଗି ଅଲଗା ଆପ୍‌ ରହିବ ଓ କୌଣସି ସେବା କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତା' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆପ୍‌ ରହିବ ।

ଏକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ହାର୍ଡୱେର, ୟୁଜର ଏବଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ChatGPTରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, AI ଏଜେଣ୍ଟ, ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକ ଡାଟା ସ୍ତର ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ହାର୍ଡୱେର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ବାକି ଅଛି । ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକାଠି ହୁଏ, ତେବେ ChatGPT ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ AI ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଓପନଏଆଇର Jony Ive ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, Jony Ive ହେଉଛନ୍ତି ଆପଲ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଇନ ଅଫିସର, ଯିଏକି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେପରିକି iMac, iPod, iPhone ଓ iPad ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆପଲ୍‌ ଛାଡ଼ିବା ପରେ Airbnb ଓ Ferrari ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଆଶା କରାଯାଉଛି OpenAI 2027 ସୁଦ୍ଧା ChatGPT OS ସହିତ ଏକ ନୂଆ AI ଡିଭାଇସ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

