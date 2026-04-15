ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌କୁ ଟକ୍କର ଦେବ GPT-5.4 Cyber

ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜନସେବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା OpenAIର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

OpenAI Launches GPT-5.4 Cyber to tackle Anthropic
Anthropicକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ OpenAI ଲଞ୍ଚ କଲା GPT-5.4 Cyber (Image Credit: AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 2:45 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI କମ୍ପାନୀ ନିଜ GPT-5.4 ଭର୍ସନର ଏକ ବିଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି GPT-5.4 Cyber । ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ସାଇବରସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଇବର ମଡେଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ChatGpt ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓପନ ଏଆଇର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ନିଜର ନୂଆ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ଲାସୱିଙ୍ଗ' ଅଧୀନରେ "କ୍ଲାଉଡି ମିଥୋସ୍ ପ୍ରିଭିଉ" ମଡେଲ ଘୋଷଣା କରିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଓପନ ଏଆଇ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି GPT-5.4 ସାଇବର ମଡେଲଟି କଣ ?

GPT-5.4 Cyber ମଡେଲ କଣ ?

ସାଇବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓପନ ଏଆଇ ଏହି 'GPT-5.4 Cyber' ମଡେଲରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ସାଧାରଣ ଏଆଇ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଟିଳ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲଟି ସେହି ସୀମାକୁ ହଟାଇ ବୈଧ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିବ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି 'ବାଇନାରୀ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ' (binary reverse engineering), ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମୂଳ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେଥିରେ ଥିବା ମାଲୱେର୍ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜନସେବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା OpenAIର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

TAC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ GPT-5.4 ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୋଲଆଉଟ୍:

ଏହି 'GPT-5.4 Cyber' ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ଓପନ ଏଆଇ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବା ପାଇଁ 'ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଫର୍ ସାଇବର' (TAC) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ chatgpt.com/cyber ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠାରେ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ (zero-data retention) କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ରହିପାରେ । ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓପନ ଏଆଇ ଏବେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ (Anthropic) ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ନିଜର 'ମିଥୋସ୍' ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ ଗୁଗଲ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ସହଯୋଗ କରି FFmpegର 16 ବର୍ଷର ଏବଂ OpenBSDର 27 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଗଲ ଜେମିନିରେ ମାଗଣା NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ: ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ Agentic AI ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ: ସିଧାସଳଖ ହୋଇପାରିବ ରେସ୍ତୋରାଁ ବୁକିଂ

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମେଟାର Muse Spark AI, ଚାର୍ଟଜିପିଟି ଓ ଜେମିନିକୁ ଦେବ କଡା ଟକ୍କର

