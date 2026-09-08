ETV Bharat / technology

ChatGPTରେ ଆସିଲା ‘Writing Style’ ଫିଚର୍: ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଶିଖି ହୁବହୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲେଖିବ AI!

ଓପନଏଆଇ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ୱାର୍କ ପାଇଁ ନୂଆ Writing Style ଫିଚର୍ ଆଣିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଶିଖି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।

To use this feature, you need to connect Gmail, Google Drive, Slack, and SharePoint so that the AI ​​can read your messages and understand your style.
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ Gmail, Google Drive, Slack, ଏବଂ SharePoint ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା AI ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝିପାରିବ। (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁଲ୍ ସାହାରଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଟ୍‌ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଲେଖା ଗୁଡିକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ 'AI Slop' ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନଏଆଇ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବା ଶୈଳୀରେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରୁ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ପାଇଁ 'Writing Style' ଫିଚର୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ମୁଖତଃ 'ChatGPT Work' ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ChatGPT Work ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ AI ଟୁଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫିଚର୍‌ ଯୁଜରଙ୍କ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ପସନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇନ୍-ଅଫ୍‌ ତଥା କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ଆପେ ଆପେ ଟ୍ରାକ୍‌ କରି ଶିଖିନେବେ ।

ଏହି ଫିଚର୍ କିପରି କାମ କରେ?

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ChatGPT Work ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଲେଖୁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ ଜିମେଲ୍, ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ସ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ସେୟାରପଏଣ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଥରେ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ChatGPT Work ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇମେଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଲେଖନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବ । ଏହାପରେ ChatGPT Work ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଯଦିଓ ଓପନଏଆଇ ଏହି ଫିଚର୍ କାମ କରିବାର ପୂରା ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ (NLP) ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି । AI ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ । ଏହାପରେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ଟୋନ୍, ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଏବଂ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ସମାନ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସରଣରେ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଖାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ହାତଲେଖା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ।

କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସୁବିଧା?

ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ୱେବ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ଯେଉଁସବୁ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ChatGPT Work ସୁବିଧା ଅଛି, ସେସବୁଥିରେ ଏହା ସହଜରେ ଚାଲିବ । ଏହି ଫିଚର୍‌କୁ ୱେବ୍ କିମ୍ବା ସେଟିଂସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପରୁ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓପନଏଆଇ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଆଣିବାରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ‘Claude’ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ‘Styles’ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସାମ୍ପଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ପେଷ୍ଟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲେ ।

GPT-6 Astra ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ କେବଳ ChatGPT Work ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଫ୍ରି ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା କେବେ ଆସିବ, ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ୍ ‘GPT-6 Astra’ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ନୂତନ ରାଇଟିଂ ଫିଚର୍‌କୁ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ଓପନଏଆଇ ପୂର୍ବରୁ GPT-6 Astraକୁ ନିଜର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ AI ମଡେଲ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Apple Event 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍!

iPhone Ultra ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ Huawei ଓ Xiaomiର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚ଼ର୍ସ

TAGGED:

CHATGPT WORK WRITING STYLE
OPENAI NEW FEATURE
CUSTOM AI WRITING STYLE
ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ନୂଆ ଫିଚର୍
CHATGPT WRITING STYLE FEATURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.